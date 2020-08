Reprise de la Ligue 1 : une nouvelle ambition européenne pour le Stade Rennais

Après deux saisons d'affilée en Ligue Europa, le Stade Rennais va se frotter cette année à la difficulté de gérer de front la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Une étape excitante dans le développement du club, qui visera une nouvelle qualification européenne en championnat cette saison.

Les trois hommes forts du Stade Rennais pour cette saison 2020/2021 : Florian Maurice, Nicolas Holveck et Julien Stéphan

Le Stade Rennais a les dents longues. Dans la foulée de ses deux participations consécutives à la Ligue Europa, le club breton vient d'obtenir la première qualification de son histoire pour la Ligue des Champions. Mais les dirigeants ne veulent pas s'enflammer. "Il ne faut pas oublier que notre quotidien, c'est la Ligue 1" résume Julien Stéphan. Sur la qualification pour la plus belle des compétitions de club, le coach rennais veut rappeler qu'il s'agit bien d'un exploit pour le Stade Rennais : "Si on a bien conscience que c'est du domaine de l'exception, parce que ce n'est jamais arrivé, alors tout va bien. Si on banalise, c'est sûr qu'on commencera à avoir des problèmes."

La feuille de route est assez simple : se battre pour les places européennes chaque saison - Nicolas Holveck, président du Stade Rennais

Fin juin, alors que les joueurs retrouvaient les terrains d'entraînement, le président Nicolas Holveck rappelait la nouvelle ambition du club : jouer le Top 5 en Ligue 1 tous les ans. Tout en tentant d'éviter la crise de croissance. Il faudra être attentif à respecter le budget du club, après des années où la masse salariale avait dangereusement augmenté. Heureusement, la qualification pour la Ligue des Champions permettra au Stade Rennais de profiter à minima d'une vingtaine de millions d'euros supplémentaires pour son développement.

Valoriser le centre de formation

Derrière la vitrine Eduardo Camavinga, qui ne devrait pas quitter la Bretagne cet été, le Stade Rennais compte sur la qualité de son centre de formation pour permettre au club d'atteindre ses objectifs. Durant la préparation, Sacha Boey, Brandon Soppy, Gerzino Nyamsi, Lilian Brassier, Adrien Truffert, Yann Gboho, Armand Lauriente, Georginio Rutter et Lucas Da Cunha ont pris part aux deux stages de préparation estivaux avec le groupe professionnel. Pour veiller à valoriser le centre de formation, les expériences de Julien Stéphan, passé par les équipes de jeunes, et Florian Maurice, ancien de l'OL, meilleur centre de formation français, seront primordiaux.

Un mercato pas terminé

Crise de la Covid-19 oblige, le mercato estival se terminera cette année le 5 octobre prochain. De quoi travailler les pistes en profondeur. Le Stade Rennais a déjà signé deux joueurs cet été : l'attaquant polyvalent de l'Olympique Lyonnais Martin Terrier, et le jeune défenseur marocain de Dijon Nayef Aguerd. Le club est toujours à la recherche d'un défenseur axial d'expérience et d'un ou deux attaquants en fonction du départ ou non de M'baye Niang.

Du lourd d'entrée en Ligue 1

Le Stade Rennais démarre son championnat à Lille ce samedi 22 août. Les Rouge et Noir affronteront le LOSC, qui a terminé quatrième à un point des Rennais la saison passée. Le club recevra ensuite Montpellier, avant de se déplacer à Nîmes. Toutes les rencontres seront à vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu Armorique.