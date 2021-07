Reprise de la Ligue 2 et nouveau maillot dévoilé pour les Chamois Niortais

Les hasards du calendrier sont parfois taquins. Les Chamois avaient regretté de ne pas pouvoir rejouer contre Valenciennes le match déprogrammé la saison dernière et perdu sur tapis vert ? Séance de rattrapage lors de la reprise de la Ligue 2 puisque c'est contre VA que Niort va démarrer l'exercice 2021/2022.

Ce sera l'occasion de retrouvailles avec le gardien Saturnin Allagbé. Prêté par Dijon, l'ancien niortais vient d'arriver à Valenciennes. Côté Chamois, ce sera sans le défenseur Guy-Marcelin Kilama suspendu pour cette rencontre. Le match permettra aux supporters d'admirer la nouvelle tunique niortaise (ci-dessous la version extérieure).





Du choix en attaque

Niort qui a terminé 18ème la saison dernière et qui a sauvé sa peau in extremis lors des barrages contre Villefranche tentera de faire mieux cette fois en s'assurant un maintien un peu plus serein.

Le groupe niortais à Valenciennes

Braat, Louchet ; Conte, M'Bondo, Vallier, Moutachy, Yongwa ; Louiserre, Doukansy, Benchamma, Kemen, Renel, Lebeau, Cassubie, Boutobba ; Ibnou Ba, Merdji, Cissé.