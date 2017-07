Reprise de la Ligue 2 : le Havre AC est-il d'attaque ?

Le HAC se rend sur la pelouse de Tours, ce vendredi, à l'occasion de la première journée de Ligue 2. Les havrais, qui n'ont pas gagné un seul de leurs six matchs de préparation, sont toujours en rodage.

L'heure de la reprise a sonné pour le HAC ! Le championnat de Ligue 2 redémarre ce vendredi soir. Déplacement à Tours pour les footballeurs havrais, à l'occasion de la première journée. Coup d'envoi à 20h, match à suivre dès 19h45 en direct et en intégralité, sur France Bleu Normandie. Un match très attendu par les joueurs, par le staff, mais aussi par les supporters. Tous ont hâte d'en découdre et de voir ce que vaut ce HAC version 2017-2018. Cependant, même si l'équipe a déjà enregistré 21 mouvements (13 départs et 8 arrivées), elle devrait encore bouger d'ici la fin du mois d'août. Et celle qui se rend à Tours est encore en rodage.

Explications de Bertrand Queneutte :

Plusieurs interrogations apparaissent à l'aube de cette nouvelle saison, au cours de laquelle les havrais tenteront de terminer au dessus de la huitième place acquise l'an dernier et de faire meilleure figure : le groupe est-il suffisamment armé pour jouer les premiers rôles ? Comment l'équipe va-t-elle se comporter sur le plan offensif, elle qui avait terminé à la 16ème place du classement des attaques la saison passée ? La défense, largement remaniée, tient-elle la route ? Les huit nouveaux joueurs vont-ils correctement s'intégrer et vont-ils apporter ? Début de réponse ce vendredi soir...

Ligue 2 - #HAC / 1er onze de la saison : Thuram - Bese, Moukou, Bain, Coulibaly - Paski, Youga - Assifuah, Bonnet, Ferhat - Mateta / #TFCHACpic.twitter.com/83AirLM3zF — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) July 27, 2017

Oswald Tanchot à J-1 :

Ligue 2 - #HAC / Oswald Tanchot : "On a travaillé dans la bonne direction" - #TFCHACpic.twitter.com/1z4EWIISTN — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) July 27, 2017

Que vaut l'équipe de Tours ? Réponse de l'entraîneur Oswald Tanchot :