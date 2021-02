Reprise des droits télévisés du foot par Canal+ : que va-t-il se passer pour les abonnés de Téléfoot ?

Alors que Canal+ a obtenu ce jeudi les droits télévisés pour la fin de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2, de nombreux abonnés de la chaîne Téléfoot se demandent ce qu’il va advenir de leur abonnement avec Médiapro. Explications.

De Téléfoot à Canal+ : le groupe français de télévision a obtenu jeudi 4 février les droits télévisés pour la Ligue 1 et la Ligue 2 de football jusqu’à la fin de la saison, après le fiasco de Mediapro, le groupe qui avait initialement remporté l’appel d’offres mais a ensuite voulu renégocier ce contrat à la baisse. Quelles suites pour les abonnés de Téléfoot ? Faut-il se désabonner ? France Bleu vous explique tout.

Je me suis abonné directement auprès de Médiapro

La chaîne a promis jeudi soir à ses abonnés qu’ils recevraient les "détails relatifs à l’arrêt du service ainsi que les modalités de résiliation de [leur] abonnement". Légalement, quand la diffusion sera stoppée (c’est-à-dire dimanche, après le classico OM-PSG qui sera diffusé sur Canal+ et Téléfoot) vous pourrez mettre fin aux prélèvement bancaires, en tenant informé par email le service client de la chaîne.

"Dans les conditions générales, il est écrit que chaque mois commencé est dû, ce qui est une belle clause abusive", relève par ailleurs Raphaël Bartlomé, responsable juridique de l’UFC – Que Choisir. Il suggère plutôt que le mois de février soit facturé "au prorata" des jours de diffusion.

Je me suis abonné auprès de mon opérateur

Cela concerne la majeure partie des abonnés. Pour les clients d’Orange, "pas de démarche à faire" assure l’opérateur, qui compte 11,8 millions d’abonnés. A partir du mois de mars, les prélèvement s’arrêteront et le prorata du mois de février non consommé sera remboursé. Chez SFR, il n’y aura plus de prélèvements à partir du 8 février ou un remboursement.

En revanche, si vous êtes abonné SFR et que vous avez souscrit un bouquet comprenant Téléfoot et RMC Sport, vous basculerez sur l’abonnement à RMC, à un prix compris entre 9 et 25 euros par mois en fonction de votre engagement (contre 30 euros actuellement). "Le contrat étant modifié, les abonnés à qui cela ne convient pas pourront résilier de toute façon", précise le groupe.

Et pour se réabonner à Canal+ ?

Pour l’instant, les règles tarifaires n’ont pas été dévoilées par le groupe. L’offre actuelle de Canal+ est comprise entre 20,99 euros et 25,99 euros par mois pour un abonnement à la chaîne. Le bouquet sport coûte lui 10 euros supplémentaires. Mais la Ligue 2 pourrait être diffusée chez beIN Sports, ce qui pourrait encore modifier les tarifs avec de possibles offres couplées.