Reprise du FCSM : "Je mesure la tâche" dit le nouvel entraîneur Olivier Guégan

Mariage pluvieux, mariage heureux pour Olivier Guégan, le nouvel entraîneur du FC Sochaux Montbéliard? Lundi, la reprise de l'entraînement des Jaunes et Bleus s'est faite sous la pluie. Une cinquantaine de supporter sont venus assister à ce premier entraînement mené par le successeur d'Omar Daf, Olivier Guégan, nouvel homme fort du FCSM. Il a accordé une interview à France Bleu Belfort Montbéliard.

FBBM : Olivier Guégan, vous dites arriver avec beaucoup de fierté. C'est un grand défi dans votre carrière aujourd'hui de prendre la tête de ce club ?

Olivier Guégan : C'est dans la continuité de mon développement. C'est avec beaucoup d'envie et de détermination que je rejoins le FC Sochaux-Montbéliard, un des clubs importants de la division. Et puis, avec beaucoup d'humilité aussi, parce qu'il va falloir beaucoup de travail et beaucoup de personnalité pour performer. Donc je mesure la tâche. Mais c'est avec beaucoup de fierté que j'intègre ce beau et grand club.

Est ce qu'on vous a déjà fixé une ambition pour cette saison?

Quand on est compétiteur de haut niveau, quand on est dans cette gamme de club, on se doit d'être ambitieux. Après, le tout, c'est de le montrer aussi. Donc on a cinq semaines pour bien préparer l'effectif, pour bien le peaufiner aussi au niveau recrutement. Ma volonté aussi, c'est d'avoir un groupe au complet très très rapidement pour pour pouvoir lancer le projet de jeu et le projet de club. Après cinq semaines, c'est long mais c'est très court aussi. Ce championnat va être hyper compétitif avec des grosses écuries mais c'est un championnat qui va être hyper intéressant et passionnant.

On en vous a pas clairement dit "on joue la montée à Sochaux avec vous"?

Non, mais c'est complètement illusoire d'annoncer des choses le premier jour. A nous de monter notre effectif avec beaucoup de tranquillité parce que il n'y a pas d'affolement à avoir parce qu'il y a déjà des joueurs de qualité. Maintenant, il y a des joueurs aussi à faire venir pour avoir une assise et puis pour avoir quand même un groupe programmé pour performer. Donc on va être ambitieux comme beaucoup d'équipes. Malheureusement, il y en a que deux qui monteront, quatre qui descendront. Donc il faut, il faut prendre un bon départ. Mais pas d'objectif dans l'immédiat.

Un buteur à quinze ou 20 buts, c'est la priorité des priorités?

Pas que. Le secteur offensif aussi. J'adore Aldo Kalulu, j'adore les joueurs qu'il y a autour. Il y a un effectif qui a performé ces dernières années. Maintenant, il faut ramener des touches supplémentaires. Mais surtout, ça va être leur intégration qui va être importante dans le collectif qui est déjà en place. Donc oui, il y a un profil d'attaquant qui est indispensable. Il y a un profil du milieu de terrain qui est important et un profil bas en charnière centrale qui va être important aussi.

Après Omar Daf, Olivier Guégan. C'est facile ou pas?

Ce n'est jamais facile de passer derrière quelqu'un qui a une histoire avec son club. Omar a un parcours fantastique avec ce club. Après, je suis très fier de passer derrière lui et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et de continuer ce qui a été amorcé ces dernières années.

Olivier Guégan....C'est un style d'entraîneur très proche de ses joueurs?

Oui, ça fait partie de mon ADN. J'étais un ancien joueur, je sais ce que j'aime chez les coach. Je sais ce que je n'aime pas chez les coachs. Et ma proximité avec les joueurs est très importante. Après, il ne faut pas sortir du cadre, mais il n'y a aucun souci. Et la connexion avec les joueurs...ça sent bon déjà, dès le premier jour.

Vous avez parlé d'un public d'exception ici à Sochaux. Est ce qu'il va falloir aussi les convaincre ?

Il faut continuer à aller les chercher, forcément. Je crois que Sochaux a fait 9000 personnes de moyenne sur l'année. On sent qu'il y a une attente. On sent qu'il y a un public de connaisseurs, exigeant mais quand on est à Sochaux, on sait pourquoi on vient. Donc je suis très content et à nous, l'équipe, le groupe, le staff, d'aller chercher ce public qui va être forcément notre 12ᵉ homme cette saison.