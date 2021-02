Reprise du foot amateur : Tout va se jouer dans les prochains jours selon Noël Le Graët

Entre plusieurs échanges avec les élus régionaux, Noël Le Graët a pris quelques minutes pour évoquer la situation du football amateur. Il espère encore pouvoir reprendre les championnats mais l'espoir semble mince: "Si ce n'est pas jouable dans le mois qui vient, il faut être clair, ce sera impossible. Il ne faut pas se mentir, au moment où se parler c'est "date limite", si la décision n'est pas prise ce soir ou dans les jours qui viennent il faudra se contenter de terminer la saison en organisant des tournois."

Prise de risque zéro

Je ne prendrais pas le risque d'ouvrir un stade si c'est pour contaminer plus de gens, la santé de chacun c'est notre priorité. Nous ne sommes plus à 2 mois près. Mais je l'avoue on a besoin de retrouver les copains, on a besoin de lien social. Je suis en lien avec le gouvernement, je pense qu'on peut imaginer par exemple des petits matchs, des fêtes, des tournois."

24000 personnes au Stade de France, c'est possible

C'est mon souhait, j'interroge à ce sujet au quotidien nos politiques. Au SDF, nous avons 24 entrées donc on peut organiser un match avec un peu de public. Mais bien entendu je reste solidaire des décisions du gouvernement."