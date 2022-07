EN IMAGES - Avant la reprise, un joli moment de cohésion entre supporters et joueurs du FCSM

Les choses sérieuses commencent pour le FCSM ! La reprise de la saison de Ligue 2, c'est ce lundi 1er août avec un gros choc : la réception du Paris FC. Pour marquer le coup, les joueurs sochaliens se sont entraînés sur la pelouse du stade Bonal ce samedi, deux jours avant le match. La session était ouverte au public. Près de 1000 fans ont fait le déplacement.

Beaucoup d'espoir chez les supporters

"La place du FCSM est en Ligue 1 !" : avec cette banderole affichée dans la tribune Nord, les supporters avaient à cœur de faire passer le message aux joueurs avant le début de la saison. "Avec le mercato et la fin de saison dernière, on y croit forcément. On peut faire quelque chose de grand" confie l'un d'entre eux. A la fin de la séance, les joueurs sont allés à la rencontre des supporters.

FCSM - Paris FC, premier match de la nouvelle saison de Ligue 2, c'est ce lundi 1er août et c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Stéphane Crucet. Rendez-vous dès 20h30 pour l'avant-match !