Restructuration, recrutement : comment s'organise le nouveau projet de François Clerc à la tête de l'ASF Andrézieux

Andrézieux-Bouthéon, France

Il y a du neuf à l'ASF ! Ce mardi, l'ex joueur stéphanois a inauguré en grandes pompes son arrivée au sein du club en présence de tous les partenaires locaux. Deux cents membres du club et investisseurs dont Christophe Pereira, ancien président ou encore Jean-Louis Desjoyaux. Le but : se présenter mais aussi donner quelques pistes sur son projet.

Restructuration administrative

La première étape de la professionnalisation du club est celle du recrutement et tout commence par l'administration pour le nouveau président : " _O_n a besoin de personnel administratif pour structurer et pour mettre en place les choses. On ne fera pas de folie, on ne dépensera pas l'argent que l'on a pas mais on va se développer pour avoir de meilleurs résultats" détaille François Clerc. "Il faut pérenniser le club, recarder certaine chose, et mettre un peu plus de professionnalisme sur le terrain mais aussi en dehors pour optimiser le stade" ajoute l'ex stéphanois.

Neuf actionnaires ont investi environ 600 000 euros dans ce projet parmi eux, l'ex président du club Christophe Pereira, qui espère maintenant viser plus haut pour l'équipe de nationale 2 " Aujourd'hui, il faudra viser le niveau national ou la Ligue 2, on vient de mettre un étage supplémentaire à la fusée ".

Il n'y aura pas de folie non plus pour l'instant sur le recrutement de joueurs annonce François Clerc qui reste encore très mystérieux sur les contours de ce second envol.