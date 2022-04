Il revient à Bonal : Teddy Richert donnera le coup d'envoi de Sochaux-Toulouse

Les supporteurs de Sochaux vont retrouver leur héros. Teddy Richert, l'homme des victoires du FCSM en coupe de la Ligue et coupe de France de 2004 et 2007 sera de retour à Bonal mardi prochain 19 avril. L'ex gardien emblématique donnera le coup d'envoi de la rencontre Sochaux-Toulouse.

En 2004 et 2007, il avait été le héros des deux victoires de Sochaux en coupe de la Ligue et en coupe de France en stoppant plusieurs tentatives adverses lors de mémorables séances de tirs aux buts face à Nantes et Marseille. Teddy Richert fera son grand retour au stade Bonal mardi prochain 19 avril. Formé au TFC, l'ex gardien sochalien donnera le coup d'envoi de la rencontre Sochaux-Toulouse, annonce le club sur son site internet.

Deux trophées et 376 matchs avec Sochaux

Teddy Richert est surement le plus grand gardien de l'histoire du FCSM. Il a remporté deux trophées majeurs et disputé 376 matches entre 2001 et 2012 sous les couleurs jaune et bleu.

Après avoir mis un terme à sa carrière, Teddy Richert s'était reconverti entraîneur des gardiens. Il a occupé ce poste à Toulouse puis à Montpellier jusqu'en mai 2021.