Retour de Frédéric Antonetti sur le banc du FC Metz : "je tiens ma parole" dit Bernard Serin

Le Président du FC Metz, Bernard Serin, dit tenir une promesse en permettant à Frédéric Antonetti de redevenir entraîneur en chef du FC Metz et confie son souhait de le voir prolonger son contrat. Il remercie Vincent Hognon qui a occupé la fonction durant plus d'une saison et demi.