Retour des ultras à la Mosson : "Un joyeux bordel et le feu" promet Sylvain, porte parole de la BP91

Impatient de retrouver sa place et ses habitudes, mais serein à l'aube de réinvestir la Mosson après deux ans de privation. Sylvain, porte parole de la Butte Paillade, plaisante en indiquant "être allé en répétition" juste avant de nous répondre, mais promet que les chants de supporters sont comme le vélo et "ne s'oublient pas".

Il affirme aussi que le retour de ses troupes, au côtés de celles de l'Armata Ultras, sera synonyme de "joyeux bordel", sans dévoiler le contenu, mais laissant entendre que lui et ses hommes mettront "le feu", alors que les membres de la Butte Paillade se sont donnés rendez-vous, ce samedi matin à 10h, "pour mettre en place une petite animation, au niveau de la chorégraphie", que le public découvrira juste avant le coup d'envoi de Montpellier - Brest (15h).

Du baume au coeur à tout le monde

Dimanche après-midi, avant de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte, un appel a aussi été lancé par la BP91 au "peuple orange et bleu" ouvert à "toutes les personnes qui se sentent concernées, pour un cortège géant jusqu'au stade", depuis le rond point de la Mosson, à partir de 13h34.

En revanche, Sylvain prévient : "Il ne faut pas s'attendre à une plus grande affluence parce que l'on revient, il ne faut pas rêver. Mais il faut s'attendre à avoir une tribune encadrée, avec une tifoserie encadrée et des gens qui sauront quoi faire durant tout le match. Pendant 90 minutes, ça chantera et ça va faire la fête. Cela fera du bien et cela donnera du baume au coeur à tout le monde, que ce soit les supporters dans les autres tribunes, le club et aussi les joueurs".

Der Zakarian applaudi

La 30ème journée de Ligue est aussi marquée par un autre retour : celui de Michel Der Zakarian, ancien entraîneur du MHSC à qui un bel accueil devrait être réservé : "bien sûr qu'il sera applaudi, en tous cas il ne sera pas sifflé. C'est une bonne personne et un gentleman, on va dire. J'aurais préféré le voir arriver avec un autre club que Brest, pour lui. Mais nous, on a de très bons souvenirs avec Michel Der Zakarian".

Et si les retrouvailles avec le coach brestois s'annoncent chaleureuses, le responsable de la BP91 assure que celles avec le public héraultais se dérouleront également dans la bonne humeur. En effet, le retour des ultras signifie le déplacement des supporters qui avaient occupé leurs positions, durant leur absence : "Cela va se passer comme cela s'est toujours passé, on va reprendre notre place. Et s'il y en a que j'ai pu offenser (Sylvain avaient qualifié certains supporters de "pèlerins", ndlr), ils viendront me le dire et on s'expliquera. Mais je n'ai vraiment pas voulu faire de mal, c'est une expression, on est dans le sud (rires). Après, vous savez, on a été insultés par Louis Nicollin pendant des années, et c'est pas pour autant qu'on ne l'aimait pas."

Le retour aussi des déplacements !

Les ultras de la Butte Paillade et de l'Armata Ultras voulaient signer leur retour lors de Bordeaux-Montpellier, il y a quinze jours, mais la préfecture de Gironde en a décidé autrement, avec un arrêté tombé quelques jours avant le match.

C'est donc vers le Véodrome, la semaine prochaine, que se fera le premier déplacement de la saison : "On a réservé des bus et on va partir à Marseille", indique Sylvain, qui déplore par ailleurs la limite fixée à 250 personnes : "C'est un peu la honte, quand on sait que les marseillais viennent avec de grands groupes chez nous (...) Le dernier gros déplacement à Marseille pour notre retour dans l'élite, on était 2.4000 et on entendait que nous dans le stade. Depuis, peut-être qu'ils serrent un peu les dents et qu'ils limitent."