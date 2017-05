Retour à la case National 2 pour le CS Sedan-Ardennes

Après sa défaite 4 à 1 à domicile contre l'US Avranches lors de la dernière journée du championnat de National, le CS Sedan Ardennes est relégué en National 2 (ex-CFA).

Le Stade Dugauguez n'avait pas connu pareille affluence pour un match de football depuis la Ligue 2. Plus de 12 000 spectateurs sont venus soutenir les Verts et Rouges pour l'ultime match de la saison. Celui qui devait permettre au CS Sedan-Ardennes de se maintenir en National.

Las, face à l'US Avranches, les hommes de Nicolas Usaï ont manqué d'efficacité en première mi-temps, râté de nombreuses occasions. Le score, 1 partout à la mi-temps, est insuffisant pour obtenir le maintien et oblige les Sedanais à courir après le score. Les Normands finissent par condamner les Ardennais en inscrivant 3 buts dans les 10 dernières minutes. L'US Avranches l'emporte 4 à 1. Malgré la douche froide, une bonne partie des supporters sedanais restent pour applaudir leur équipe et le président du club, Marc Dubois.

Une "sale saison"

« On rêvait que ça se joue au dernier match, ça s'est joué au dernier match mais pas dans le sens qu'on espérait ». L'entraîneur du CS Sedan-Ardennes Nicolas Usaï aura râté de peu l'opération sauvetage. Lorsqu'il est arrivé en novembre, le CSSA était lanterne rouge du championnat avec seulement 9 points inscrits en 12 rencontres. A l'issue de cette dernière journée, les Sedanais comptent 3 points de retard sur le premier non-relégable, Pau.

Une « sale saison » pour Nicolas Usaï qui, pour autant, confirme qu'il gardera les rênes de l'équipe en CFA. « Il va y avoir beaucoup de départs. Je ne veux pas dire de bêtise mais je crois qu'il y a deux joueurs sous contrat. Et l'un d'entre eux part, Nadir Belhadj », précise le coach. Nadir Belhadj, capitaine du CS Sedan Ardennes et ancien international algérien, était revenu prêter main forte au club ardennais qui l'a révélé. En vain. Le joueur qui reste sous contrat est François Borgniet, milieu de terrain, arrivé lui aussi en novembre, de Marseille-Consolat. Le président du CSSA, Marc Dubois, et son frère Gilles Dubois, président délégué, ont confirmé qu'ils resteraient aux commandes du club. L'entraînement reprend le 3 juillet.