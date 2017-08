Retour à la compétition pour les footballeurs du GF 38 en National 1

Après cinq longues années en CFA (désormais National 2), le GF 38 va enfin retrouver un championnat plus à la hauteur de ses ambitions et de ses moyens avec la reprise du National 1 ce vendredi soir face à l'Entente Sannois Saint-Gratien, un autre promu.

"Enfin, c'est le début d'une nouvelle aventure !", souffle l'attaquant Florian Sotoca à l'issue du dernier entraînement à Grenoble. Après six semaines de préparation, presque 60 séances et cinq matchs amicaux au bilan un peu mitigé, les grenoblois sont partis direction la région parisienne où les attend l'Entente Sannois Saint-Gratien, nouveau pensionnaire de National 1.

L'impatience est de mise pour la reprise du championnat : le dernier match officiel remonte au 20 mai dernier et un déplacement victorieux à Mont d'Or d'Azergues. C'est avec un effectif épargné par les blessures pendant la préparation qu'Olivier Guégan, l'entraîneur, et ses joueurs abordent ce premier match : "Notre objectif ? C'est d'être prêt le 4 août. Une fois ce match là passé, ce sera d'être prêt pour le suivant. On ne va pas se projeter, bien sûr on est ambitieux, quand on est à Grenoble on se doit de l'être". Et cela même quand on découvre de nouveaux adversaires et un nouveau championnat.

"Le National 1, une division engagée où il faudra faire preuve de constance. C'est un marathon, pas un sprint !" - Olivier Guégan, coach du Grenoble Foot 38

Pour cela, les Bleu et Blanc peuvent compter sur un groupe qui n'a que très peu changé à l'intersaison : "le groupe est resté similairement le même et l'état d'esprit est au rendez-vous. Il faudra compter sur nous", assure Florian Sotoca. Olivier Guégan, lui, se veut prudent. Pas d'optimiste déraisonné ni de trop plein d'inquiétude : "On a tout fait pour être prêt pour notre premier match. Il ne faudra pas tout jeter si on fait un mauvais match ni se gargariser en cas d'excellent résultat. Mais c'est évident qu'on ne fera pas une saison aussi incroyable que l'année dernière même si on a emmagasiné beaucoup de confiance".

Réponse ce vendredi soir à 20h, coup d'envoi du premier match de la saison !

→ L'intégralité du calendrier du GF 38 est à retrouver ici.