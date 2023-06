Retour possible en L1 : "Ces derniers temps les Girondins c'était un sujet tabou, là c'est revenu comme avant"

On saura ce soir si oui ou non on remonte en ligue 1, après le match contre Rodez ce soir à 20h45 au Matmut Atlantique, à guichets fermés pour l'occasion. Troisièmes du championnat, en ballotage défavorable ils doivent largement battre Rodez ou espérer un faux pas de Metz ou du Havre . "Mathématiquement, c'est possible. Donc il faut faut se donner toutes les armes, toutes les possibilités, ce vendredi pour pour remonter !" Philippe Fargeon, ancien attaquant qui a vécu la remontée de 1992 veut y croire. Selon lui, quoiqu'il en soit, cette saison aura été la preuve que les Girondins sont revenus dans les cœurs : "Ces dernières années, on ne parlait plus du tout des Girondins, c'était un sujet tabou. Et là, d'un seul coup, on est revenu comme avant. Et ça fait plaisir parce qu'on sent que les gens aiment ce club et ils l'ont prouvé dans cette période difficile." L'ancien attaquant se remémore des manifestations des supporters l'été dernier pour éviter de voir leur club disparaitre : "Je vous rappelle que des gens sont descendus dans la rue pour demander au club de rester donc on se rend compte qu'il y a un engouement exceptionnel au niveau des supporters."

ⓘ Publicité

Les ultras seront présents, évidemment, "mais aussi des entreprises locales avec avec des passionnés qui veulent à tout prix que ce club retrouve sa place et puis monsieur et madame tout-le-monde. Beaucoup de personnes que je connais ont déjà préparé les maillots avoue Philippe Fargeon, les drapeaux, et cetera et, même, ont pris une demi journée aujourd'hui pour pouvoir aller voir ce match, c'est ça qui est exceptionnel !"

Des supporters de toujours comme Denis Porras, 48 ans, qui a les Marines et Blancs dans le cœur depuis ses 8 ans. Il croit dur comme fer à la remontée et est venu le dire dans les studios de France Bleu Gironde, il espère un 6/0 contre Rodez ce soir.

loading