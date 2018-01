Yonne, France

Benoît Pedretti était l'invité de 100% AJA lundi soir.

"Dans mes meilleurs souvenirs, il y a d'abord le dernier match à Sochaux, l'année où se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le match où Cédric Hengbart marque à la dernière seconde. Pour le groupe, c'était une consécration. Cela faisait déjà quelques années que l'on travaillait ensemble... C'était énorme, car on n'était pas préparés à ça.

On était une bande de potes avant tout, c'est ce qui nous a permis d'avoir de grands résultats à Auxerre - Benoît Pedretti

Le 2e meilleur souvenir que j'ai à l'AJA, c'est le match retour contre le Zénith Saint-Pétersbourg à domicile (2-0 et une qualification pour la ligue des Champions). C'était une ambiance extraordinaire, l'Abbé-Deschamps était en feu. Ce sont des moments qu'on n'oubliera jamais.

C'était une aventure humaine aussi. Avec les Jean-Pascal Mignot, Stéphane Grichting, Olivier Sorin, Jelen... ils étaient là depuis le début de l'aventure. Ce sont des noms qui resteront à jamais. On a écrit une toute petite page de l'histoire de ce grand club. Mais on a pris beaucoup de plaisir à évoluer ensemble. On était une bande de potes avant tout. C'est ça qui a créé notre unité et nous a permis d'avoir de grands résultats à Auxerre.