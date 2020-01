Retraites : "il faudra que les Français acceptent de travailler plus longtemps" selon le député Rémi Delatte

Les négociations sur les retraites reprennent ce mardi entre syndicats et gouvernement. On en parle avec le député les Républicains de Côte-d'or Rémi Delatte.

Alors que le premier ministre Edouard Philippe reçoit les représentants des principales organisations syndicales au ministère du travail, le député les Républicains de Côte-d'Or porte un regard plutôt conciliant sur le projet gouvernemental. "On est tous d'accord pour dire qu'il faut garantir la pérennité du système de retraites, il faut accepter de mettre en place un dispositif plus juste, plus équitable. Et en cela, l’universalité proposée par le gouvernement est favorable."

Une situation de blocage qui me préoccupe

Edouard Philippe ouvre ce mardi matin clairement la porte à l'abandon de l'âge pivot, "si les organisations syndicales arrivent avec une meilleure proposition". En attendant, Rémi Delatte se place une fois encore du côté du gouvernement : il va falloir travailler plus longtemps !

"L'âge pivot, c'est une mesure d'économie qui ne dit pas son nom. En fait, c'est le report de l'âge légal de départ à la retraite. Et je crois que l'on a besoin effectivement d'assurer l'équilibre du dispositif. Moi j'ai pas de meilleure idée, il y a une chose qui certaine : il faudra que les Français acceptent de travailler plus longtemps si on veut garantir l'équilibre du dispositif, si on veut continuer à servir des retraites décentes à nos concitoyens, et en particularité prendre des mesures de solidarité qui me vont bien dans ce qui est proposé par le gouvernement, à savoir assurer aux plus modestes, les travailleurs indépendants par exemple, de pouvoir bénéficier d'une meilleure solidarité nationale."

Mais le temps commence à devenir long, et l'agacement des Français tangible. Rémi Delatte pointe une méthode qui échoue pour l'instant à convaincre et à faire avancer le dossier. "Aujourd'hui le projet du gouvernement est flou, confus, il y a eu une concertation très longue, plus e 18 mois, et le projet n'est toujours pas présenté. On a une impression d'une méthode de concertation positif, mais il y a aujourd’hui une situation de blocage qui me préoccupe."