Alors que Montpellier se rend à Marseille, ce mercredi (21h), pour le premier match de l'année 2021, France Bleu Hérault vous propose un best-of de quelques-uns des plus beaux buts pailladins commentés par Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, depuis le début du championnat.

Rétro - Les plus beaux buts du Montpellier Hérault en Ligue 1 depuis le début de saison

Huitième de Ligue 1, Montpellier a inscrit 29 buts lors des dix-sept premiers matchs, cette saison, dont seize à domicile. Andy Delort (8) et Gaëtan Laborde (6) sont les principaux artificiers, mais ils ne sont pas les seuls. En revanche, le public n'a vu que treize réalisations pailladines de près, dans les différentes enceintes, puisque seulement six matchs se sont disputés avec des spectateurs et supporters, le reste à huis-clos.

France Bleu Hérault vous propose un best-of des buts héraultais, avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis au commentaire, sur France Bleu Hérault.