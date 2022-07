Rétrogradation des Girondins de Bordeaux : Philippe Fargeon lance un appel pour reconstruire un club aquitain

L'ancien international des Girondins de Bordeaux Philippe Fargeon appelle à faire table rase du passé, et à repartir avec toutes les forces vives d'Aquitaine, pour reconstruire le club et croire à un destin à la Strasbourg, relégué administrativement en CFA2 en 2011 puis remonté en Ligue 1 en 2017.

Le risque de dépôt de bilan se précise pour les Girondins de Bordeaux après la relégation en National confirmée hier par la commission d'appel de la DNCG. Philippe Fargeon se dit sonné. L'international a été champion de France et vainqueur de la coupe de France en 1987, a également participé à la remontée des Girondins en Ligue 1 en 1992.

France Bleu Gironde : le club a 141 ans d'existence, il est professionnel depuis 1937, c'est un monument du sport qui s'effondre. Les supporters, les politiques se disent abasourdis par ce séisme. Votre sentiment ?

Philippe Fargeon : c'est catastrophique, dramatique même si au fond de nous on s'y attendait. J'étais très triste hier soir et ça fait drôle ce matin en se réveillant.

Etes-vous d'accord avec l'analyse de Gérard Lopez, le président et propriétaire des Girondins qui parle d'incompréhension et d'injustice ?

ça veut dire qu'il espère encore avoir une chance de s'en sortir. On l'espère tous. Il y a une décision de justice, et comme toutes les décisions, il faut la respecter. Mais si on a encore la possibilité d'éviter ce cataclysme, j'espère que le président Gérard Lopez le fera.

Le club dit vouloir poursuivre le combat, explorer tous les recours possibles. Le CNOSF, le tribunal administratif. La Ligue 2 démarre le 30 juillet. ça vous paraît réaliste ?

Laissons ça de côté, et repartons. Il s'agit de reconstruire ce club. Tout le monde doit mettre la main à la pâte : les politiques, la ville de Bordeaux, le département, la région, les chambres consulaires, des métiers, de commerce et d'industrie, les chefs d'entreprises, les supporters. Pour redonner à ce club, une image, et une base de club aquitain. Evitons les miroirs aux alouettes de ces personnes qui disent "moi je vais faire ci ou ça", parce que c'est bon, on a donné !

Vous lancez un appel ce matin ?

Bien sûr. Tout le monde est d'accord ce matin. Faisons de ce club, un véritable formateur, et personne ne doit se tirer dans les pattes. Et il faut surtout penser aux salariés qui ne sont pas responsables de cette situation. J'ai aussi une pensée ce matin pour les féminines qui ont fait un super travail.

Un destin à la Strasbourg est-il possible : rétrogradé en CFA2 en 2011 et remonté en 2017 en Ligue 1, avec un président-sauveur du cru Marc Keller et des investisseurs locaux ?

C'est la solution. Parce qu'on a vu. On a fait venir des Américains. On a fait venir Lopez. On n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières. Et je le répète, il faut repartir sur les bases d'un club qui appartient à l'Aquitaine, à ses chefs d'entreprises, à ses supporters et à ses anciens joueurs. Et avec des accords passés avec tous les petits clubs, pour que les Girondins redeviennent un club phare. C'est un travail de longue haleine qui va permettre effectivement de faire peut-être comme Strasbourg l'a fait. Et Strasbourg a maintenant 30 000 personnes qui vont voir les matches.