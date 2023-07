Rétrogradation du FCSM : " Ce club ne mourra pas", assure le préfet du Doubs 

C'est en marge de l'installation de la nouvelle sous préfète de Montbéliard Sylvie Sifferman à quelques mètres du stade Bonal que le préfet du Doubs Jean-François Colombet a évoqué la situation du FCSM dont l'avenir est très incertain.

" Nous sommes sur un territoire qui souffre. Ce club, c'est l'âme du nord Franche-Comté. Ce n'est pas que 20 joueurs et quatre tribunes Chaque individu a en lui une part de ce club. Ce n'est pas que du foot et du business. J'adresse aux salariés et aux supporters un message de soutien et d'espoir. Le territoire peut redonner un élan à ce club, un avenir", a déclaré le préfet du Doubs qui a assisté à toutes les rencontres de Sochaux au stade Bonal depuis sa nomination.

" Nous sommes là face à une entreprise privée", le préfet du Doubs

Le préfet du Doubs a bien compris que la situation du FCSM était critique. "Il faut qu'on sauve ce club. Mais l'Etat ne peut rien en particulier. Nous sommes là face à une entreprise privée. Il faut bien que tout le monde comprenne". Jean-François Colombet se refuse à désigner des coupables, des responsables. " Je me garde d'afficher une cible sur les murs parce que je pense, je sais même, que les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Il faut sauver ce club, Il nous appartient, il est en nous, il est une partie de nous mêmes",

"L'actionnaire doit prendre ses responsabilités"

Les dirigeants de Nenking doivent désormais briser la loi du silence selon le représentant de l'Etat. "La première responsabilité, c'est celle de l'actionnaire. Il faut qu'il nous dise très vite quelle est la situation exacte que personne ne connaît. On lit des choses dans la presse qui sont sans doute très proches de la réalité, mais en vérité, personne ne sait exactement le dessous des cartes. Il faut que l'actionnaire, désormais, prenne ses responsabilités et nous dise où en est le club. Tout simplement pour qu'on puisse vraiment établir un plan de sauvetage, voire imaginer une reconstruction. Mais ce club ne mourra pas parce qu'il est en nous et qu'on ne le laissera pas s'effacer", conclut Jean-François Colombet.

Le président du FCSM Frankie Yau a promis de s'adresser aux supporters sochaliens à travers une vidéo qui sera diffusé ce vendredi matin sur le site internet du FCSM. Il répond à la demande du député du Doubs Nicolas Pacquot avec qui il s'est longuement entretenu ce jeudi. Frankie Yau lui a assuré qu'il travaillait sans relâche dans la recherche d'une solution en "mettant tout en œuvre pour éviter le naufrage, avec pour seuls intérêts l’avenir du club, du centre de formation et des 150 salariés impactés". Maintenant, il faut des actes...