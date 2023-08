Rétrogradation du FCSM : l'avocat de Romain Peugeot dénonce "deux poids, deux mesures"

En quelques jours, le FCSM et ses supporters sont passés de l'espoir d'une reprise au choc d'une probable faillite. Mardi, le Comité national olympique et sportif français a rendu un avis défavorable au projet financier présenté par Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur du FC Sochaux, appuyé notamment par les collectivités locales. Le CNOSF n'a pas été convaincu par ce projet, selon Damien Meslot, le président du Grand Belfort.

C'est "une très mauvaise surprise" réagit Me Laurent Cotteret, l'un des avocats qui représente Romain Peugeot et ses investisseurs. "Nous avions fourni des éléments très solides du côté des repreneurs, un dossier avec des engagements fermes et irrévocables, malheureusement on a le sentiment que ces éléments n'ont pas du tout du tout été pris en compte".

Des garanties des investisseurs et des collectivités

Me Cotteret insiste sur les garanties des collectivités, des investisseurs, d'un établissement financier, "à la seule condition suspensive du maintien en Ligue 2".

Pour l'avocat, Bordeaux ou Châteauroux, ces dernières années, se sont sauvés dans des conditions similaires. "Il n'y a pas de raison que ces éléments du même type ne soient pas pris en compte pour Sochaux", ajoute Me Cotteret, "on a l'impression aujourd'hui que malheureusement, il y a en quelque sorte deux poids, deux mesures entre ce qu'on accepte pour certains clubs et ce qu'on refuse curieusement pour Sochaux."

Le changement d'actionnaire, même en dernière limite, n'aurait pas dû être un obstacle, le principe était de présenter à la DNCG avec le "budget révisé". "Je suis l'avocat d'un certain nombre de clubs", explique Laurent Cotteret, "j'ai fait dans ma carrière un certain nombre de changements de contrôle de clubs (...) ça n'a jamais posé le moindre problème."

"Quand on est sûr de son dossier, on n'en reste pas là"

Le club va déposer un recours au tribunal administratif, "il y a des motifs de contestation" insiste Me Cotteret. Ce qu'on peut en attendre, c'est "un nouveau réexamen de la situation", un passage du dossier de reprise devant la DNCG, ce que le CNSOF a refusé mardi dans son avis. "Quand on est sûr de son dossier, on n'en reste pas là, quand on est sûr de ses arguments, on va jusqu'au bout" ajoute Laurent Cotteret,

Le recours doit prendre la forme d'un référé suspension, pour espérer une décision d'ici samedi, date de la reprise du championnat de Ligue 2. L'avocat ne s'attend pas à pouvoir défendre le dossier devant la DNCG avant le coup d'envoi de la saison. L'objectif, "très clairement", c'est qu'"à terme, le FCSM soit réintégré dans le championnat."