Rétrogradation en Ligue 2 : le recours du TFC rejeté par la justice administrative

On apprend ce vendredi que les recours du TFC, mais aussi de Lyon et d'Amiens sont rejetés en référé par le tribunal administratif de Paris. Tous ces clubs contestaient l'arrêt brutal de la saison de Ligue 1 qui signe, notamment, la descente en Ligue 2 du Tef'.

Le recours du TFC mais aussi de Lyon et d'Amiens sont rejetés en référé ce vendredi 22 mai. Officiellement relégué et se sentant lésé par l'arrêt brutal de la saison de Ligue 1, le TFC avait porté l'affaire en justice devant le tribunal administratif de Paris, qui a donc donné gain de cause à la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Olivier Sadran, le président du TFC qui est sur le point de vendre le club, avait officialisé ce recours tardivement.

La LFP se félicite ce vendredi de ce "rejet" indiquant dans un communiqué que le juge des référé du tribunal administratif de Paris "a logiquement retenu, par trois ordonnances rendues ce vendredi après-midi, que les décisions de portée générale prises par le Conseil d'administration de la Ligue le 30 avril dernier ne pouvaient être contestées que devant le Conseil d'État", compétent en la matière.

Ce rejet n'est pas vraiment une surprise, France Bleu Occitanie vous avait expliqué précédemment pourquoi les chances du TFC étaient minces devant la justice.