Retrouvailles devant les tribunaux entre Stéphane Ruffier et l'ASSE

Stéphane Ruffier a intenté une procédure devant les prud'hommes contre l'ASSE à la suite de son licenciement pour faute grave le 4 janvier 2021. Les tentatives de conciliation ayant échoué en octobre dernier, ce sera à un tribunal de rendre son jugement. Ce lundi, les deux parties se retrouvent devant le conseil des prud'hommes pour la procédure dite de "mise en l'état".

Stéphane Ruffier réclamerait 5 millions d'euros à son ancien club

Les deux parties doivent produire auprès du tribunal leurs arguments et les pièces sur lesquelles ceux-ci se fondent. Charge ensuite au conseil des prud'hommes de les étudier. Stéphane Ruffier qui, au-delà des 6 mois de contrat qu'il lui restait, demande une indemnité pour perte de chance pour sa carrière professionnelle et un préjudice moral. Le plus capé des gardiens stéphanois (383 matchs) réclamerai au total 5 millions d'euros. Un montant démenti par le club qui, de son côté, aurait provisionné 2 millions d'euros pour le règlement de cette affaire, soit le montant des mois de salaire restant à Stéphane Ruffier entre janvier et juin 2021.

Décision attendue en juillet

Le tribunal aura donc la tache de juger si le licenciement pour faute grave de Stéphane Ruffier pour un retard à l'entrainement et pour en avoir quitté un prématurément était justifié. Le conseil des prud'hommes devrait rendre sa décision au mois de juillet.