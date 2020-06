Retrouvez le replay de Tribune 100% USO

Lundi, pour la dernière émission de la saison, nous recevions le président de l'USO Foot Philippe Boutron et le nouvel entraîneur Claude Robin. Le replay de l'émission est désormais disponible.

Le président Philippe Boutron et le nouvel entraîneur de l'USO Claude Robin était les invités de la dernière émission Tribune 100% USO de la saison.

Tribune 100% USO c'était la dernière ce lundi. L'occasion d'évoquer l'actualité du club avec les recours qui ont été déposés pour tenter de rester en Ligue 2, mais aussi le recrutement, l'avenir et l'éventuelle saison en National. Patrick Paumier, de la République du Centre, Joël Germain, ancien joueur et entraîneur de l'USO, Johan Gand de France Bleu Orléans et nos supporters, qui participent régulièrement à l'émission, ont pu poser leurs questions aux 2 hommes forts du club orléanais. Le replay est disponible ci-dessous.