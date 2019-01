Revanche entre l'ASF Andrézieux et Lyon-Duchère en 1/16e de finale de la Coupe de France

Encore un derby ! Après la défaite des Verts face à Lyon dimanche, Andrézieux-Bouthéon reçoit Lyon-Duchère mardi soir en 1/16e de finale de la Coupe de France. Les Andréziens peuvent écrire une nouvelle page de l'histoire du club en atteignant pour la première fois les 1/8e de finale. Mais ce sera dur, peut-être même plus dur paradoxalement que face à l'OM le 6 janvier dernier dans le Chaudron.

Sur le papier, les Lyonnais sont favoris. Ils jouent une division au dessus, en National, l’équivalent de la 3e division quand l'ASF Andrézieux-Bouthéon pointe pour le moment à la 12e place de son groupe de National 2, mais avec deux matchs en retard.

On a l'occasion de marquer l'histoire du club. Marseille, c'était un exploit. Lyon ce sera un autre match, un match plus serré, un match de guerrier. C'est un derby, oui. On va dire ça. Si on peut y trouver un peu plus de motivation, on le fera.