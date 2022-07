RFA-France, 1982 : replongez dans la “Nuit de Séville”, 40 ans après

Il y a 40 ans, le 8 juillet 1982, se jouait à Séville l'un des matchs les plus mythiques du football français : RFA-France en demi-finale de la Coupe du monde. Un drame en sept actes que France Bleu vous propose de revivre au travers d'archives sonores et en images, comme si vous y étiez.

Il est des matchs qui laissent une empreinte dans l'histoire du football français. RFA-France, à Séville, est de ceux-là (3-3, 4-5 t.a.b). Un match fou. Mythique. 1982, la France affronte l'Allemagne de l'Ouest en demi-finale de la Coupe du monde. Les plus grands Bleus à la barre : Platini, Giresse, Rocheteau, Trésor... Battiston violemment agressé par l'arbitre allemand. L'affaire prendra l'ampleur d'une histoire d'Etat. France Bleu vous propose, grâce aux commentaires de Radio France de l'époque (à écouter en cliquant sur le player) et à des images d'archives, de vous replonger dans la "Nuit de Séville".

Prologue : un onze de départ de rêve

Didier Six, Bernard Genghini, Dominique Rocheteau, Alain Giresse, Jean Tigana, Marius Trésor, Gerard Janvion, Maxime Bossis, Manuel Amoros, Jean Ettori (gardien), Michel Platini © AFP - SVEN SIMON

26e minute : la France revient au score (1-1)

Michel Platini égalise © AFP - DPA PICTURE-ALLIANCE

"Un moment extrêmement important" : le pénalty de Platini Copier

Penalty pour la France. Sans discussion. Dominique Rocheteau a été "ceinturé". C'est la 26e minute, l'Allemagne mène 1-0. Michel Platini embrasse le ballon. Durant quelques secondes, le gardien allemand, Shumacher et le capitaine français se toisent. Puis la France égalise et c'est la liesse.

57e minute : "l'attentat" de Schumacher

L'attentat de Schumacher, réécoutez le commentaire de l'époque Copier

Battiston joue depuis sept minutes. Passe de Platini. Occasion manquée, contrée par Harald Schumacher qui s'est élancé sur lui à hauteur du visage, genoux en avant. Battiston s’écroule au sol : commotion cérébrale, quatre dents fracturées, une vertèbre cervicale fissurée. "Tous les joueurs français viennent protester", notamment contre Schumacher qui s'est jeté "sauvagement" sur le Français, commente Jacques Vendroux à l'époque. "C'était peut-être la balle de match." "L'arbitre aurait pu siffler pénalty", analysent sur le vif les journalistes de Radio France.

Dominique Rocheteau au chevet de Patrick Battiston, étendu au sol. © AFP - Sven Simon, DPA PICTURE-ALLIANCE

93e minute : le but "d'anthologie" de Marius Tresor (2-1)

Sur un coup franc d’Alain Giresse, Marius Tresor réalise une reprise de volée "phénoménale". Un but "d'anthologie", commente déjà en 1982 Jacques Vendroux, qui en perd sa voix.

Le but "d'anthologie" de Marius Trésor : réécoutez le commentaire de l'époque. Copier

Marius Trésor exulte après avoir marqué le deuxième but pour l'équipe de France. © AFP - Sven Simon - DPA

99e : But de Giresse (3-1)

Le but de "l'extraordinaire Alain Giresse" : réécoutez le commentaire de l'époque. Copier

Le troisième but français. 3-1 pour la France. "Extraordinaire Alain Giresse" réagit Jacques Vendroux à l'époque.

103e minute : les Allemands contre-attaquent (3-2)

L'Allemand Rummenigge réduit le score (3-2). © AFP - Roland Witschel

108e minute : remontée in extremis (3-3)

Le but de Klaus Fischer (à gauche, Jean-Luc Ettori), à la 108e minute. © AFP - Staff

Les tirs au but fatals

Le coach français Michel Hidalgo durant la séance de tirs au but. © AFP - SVEN SIMON

Le match se conclut par une séance de tirs au but. La tension est insoutenable. Giresse, Kaltz, Amoros, Breitner, Rocheteau marquent. S'en suivent deux pénalty ratés (Stielike et Six). Littbarski, Platini, Rummenigge scorent. La machine s'enraye avec Maxime Bossis qui ne réussit pas à passer la muraille Schumacher.

La tension est à son comble : réécoutez les commentaires de 1982 Copier