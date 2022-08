Rhys Healey : "Je n'écoute pas les rumeurs, je veux aider le TFC"

Rhys Healey, meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, a inscrit son premier but en Ligue 1 ce dimanche à Troyes lors de la large victoire du TFC (3-0). Il fait partie des joueurs au centre des rumeurs mercato et s'est exprimé à l'issue de la rencontre.

Auteur d'un but sublime qui a tué le suspense à Troyes ce dimanche lors de la victoire toulousaine (0-3), Rhys Healey est revenu sur son avenir à l'issue du match. Sera-t-il toujours là à la fin du mois d'août ?

Rhys, on t'imagine heureux après ton premier but en Ligue 1 ?

"C'est bien pour ma confiance après ma préparation compliquée. En plus c'est un but qui tue le match. Je me sens bien physiquement. Ils se sont bien occupés de moi pour que je revienne. Les préparateurs physiques ont été bien. Je dois continuer à travailler mais j'ai confiance en mon corps pour jouer 90 minutes. Je suis content d'apporter ma pierre à l'édifice dans cette équipe."

Que change l'arrivée de Dallinga pour toi ?

C'est de la concurrence bien sûr. C'est un bon joueur, il est jeune. On se parle beaucoup. Je peux l'aider et lui peut m'aider je pense.

Ton avenir est-il à Toulouse ?

"Oui. Je suis sous contrat jusqu'en 2023. Je suis là."

Au 1er septembre tu seras toujours là ?

"Le foot c'est le foot. Je n'écoute pas les rumeurs, je suis concentré sur mon jeu et mes coéquipiers. Je suis là, je travaille. Tu ne sais pas ce qu'il peut se passer mais aujourd'hui je suis là pour aider l'équipe."