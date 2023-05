Rhys Healey ne devrait pas jouer une dernière fois au Stadium

Touché au genou lors de la 3e journée de Ligue 1 face à Lorient, Rhys Healey n'a toujours pas fait son retour avec le groupe pro. Il avait repris 20 minutes avec la réserve, mais ne devrait pas figurer sur la feuille de match ce samedi face à Auxerre pour la 37e journée de Ligue 1.

ⓘ Publicité

Sauf surprise, l'attaquant anglais ne jouera pas. Comme l'a laissé entendre le coach ce jeudi : "C'est plus dur pour Rhys. On a discuté, il a fait plutôt une bonne semaine, qui s'est bien passée, mais c'est juste. Moi, c'est la performance qui me conduit et aujourd'hui, ce n'est pas le plus performant des attaquants", explique Philippe Montanier. En fin de contrat, le meilleur buteur de Ligue 2 lors de la saison 2021-2022 ne devrait donc pas rejouer dans l'enceinte de l'île du Ramier. Là où le public l'a adoré et a chanté à sa gloire lors de nombreux weekends.

Van den Boomen de retour

Branco Van den Boomen, absent à cause d'un pépin à la cheville le weekend dernier, fait lui son retour. Il est apte pour démarrer la rencontre samedi soir au Stadium.