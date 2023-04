Rhys Healey va-t-il rejouer avec le TFC cette saison ?

Rhys Healey peut désormais s'entraîner normalement sur les annexes du Stadium. Huit mois après son opération du genou, l'attaquant anglais retrouve des sensations. Mais on est loin d'un retour à la Ligue 1 si l'on en croit le coach Philippe Montanier.

ⓘ Publicité

"La relation avec les autres, ce n'est pas encore ça"

"Là, il a repris avec le groupe collectivement mais plus sous forme de joker. Même si les préparateurs physiques ont fait leur boulot et qu'il est prêt physiquement, on voit que la relation avec les autres et l'intensité des efforts et des duels, ce n'est pas encore ça. A chaque fois qu'on peut, on l'intègre comme joker dans différents jeux. Je pense que ça va venir progressivement. Je l'espère pour lui et pour nous. C'est important, quand on a été blessé, de retrouver la compétition. Mais à nous de ne pas la précipiter", confie Philippe Montanier à la veille de la réception de Lyon comptant pour la 31e journée de Ligue 1.