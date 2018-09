Bordeaux, France

Finalement, la dernière tentative du club de Santos pour récupérer un défraiement pour le départ de son manager n'aura pas fait capoter l'affaire. Ricardo va bien succéder à Gustavo Poyet sur le banc des Girondins de Bordeaux, selon une information du journal L'Equipe, confirmée par RTL. L'accord définitif a été trouvé et le nouvel homme fort du club bordelais doit être présenté dès demain au Haillan. Une conférence de presse était d'ailleurs déjà programmée en fin de matinée pour la présentation de Yann Karamoh en provenance de l'Inter de Milan.

Travail, rigueur, discrétion

Après le feuilleton Thierry Henry, la piste Ricardo s'est rapidement dessinée. Ce sera un tout autre style mais il a l'avantage de bien connaître le club. Avec Ricardo, il ne faut pas s'attendre à de grandes envolées ni à des déclarations tapageuses. Son mode de fonctionnement s'appuie sur trois principes : le travail, la rigueur et la discrétion. Quand il arrive en Gironde la première fois en 2005, Bordeaux sort de deux saisons délicates marquées notamment par une séparation difficile avec Elie Baup. Première priorité du Brésilien, renforcer le secteur défensif. Il s'appuie pour cela sur deux compatriotes qu'il connaît bien Carlos Henrique et Fernando. Sans faire de bruit, ni de spectacle d'ailleurs, les Girondins deviennent une équipe très difficile à bouger. Ricardo se moque de faire dans l'ennuyeux, il fait dans l'efficace. A l'arrivée, il termine 2ème et permet au club de retrouver la Ligue des Champions. La saison suivante, malgré les arrivées de Cavenaghi puis Jussiê, est moins convaincante mais Bordeaux remporte tout de même la coupe de la Ligue. Humainement, Ricardo a laissé l'image d'un entraîneur courtois, élégant comme l'était le joueur. Quelqu'un qui n'était pas là pour tirer la couverture à soi et qui pendant deux ans a posé les bases cohérentes d'une équipe que Laurent Blanc emmènera en 2009 au titre de champion de France.

"C'est un Monsieur."

Eric Bédouet va donc laisser les rênes de l'équipe à Ricardo. Mais, le Brésilien n'ayant pas le diplôme suffisant pour exercer en France, celui qui a assuré l'intérim devrait conserver le titre d'entraîneur. Il assistera le nouveau manager avec, sans doute, l'appui de l'ancien défenseur Patrick Colleter. Eric Bédouet était déjà présent dans le staff lors du premier passage de Ricardo. "C'est quelqu'un qui a fait un passage très remarqué aux Girondins, témoigne-t-il. Il a construit une équipe extraordinaire. C'était très costaud. Moi j'ai vu ce qu'il a fait. Il construit une équipe injouable. On était infranchissable. A côté de cela, c'était un homme charmant, très agréable. C'est un Monsieur".