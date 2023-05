"Rien n'est fait, rien n'est acquis" : le Racing se rapproche du maintien après sa victoire face à Nice

L'opération maintien du Racing commence à sentir bon. Les Bleus et blancs se sont imposés samedi 13 mai face à Nice à la Meinau (2-0). Porté par un Habib Diallo encore auteur d'un doublé (ses 19e et 20e but de la saison), le RCSA prend provisoirement six points d'avance sur Nantes et quatre sur Auxerre qui jouent ce dimanche (face à Toulouse et Brest).

"Un gros coup"

La victoire s'est dessinée dès les premières secondes de jeu grâce à un but express à la 39e seconde d'Habib Diallo, servi par Ibrahima Sissoko. C'est le troisième but inscrit en moins d'une minute par Diallo cette saison. Il a ensuite doublé la mise sur pénalty. Pénalty obtenu à l'heure de jeu par un Jeanricner Bellegarde très en jambes à la Meinau.

Le Racing confirme donc sa forme du moment avec cette deuxième victoire de rang, la quatrième en cinq matchs. "C'est un ensemble de choses que le coach met en place depuis plusieurs semaines qui commence à prendre forme, avec des joueurs revenus de blessures qui devaient retrouver leur meilleur niveau. Je pense à Jeanricner Bellegarde qui nous fait beaucoup de bien aujourd'hui. C'est tout ce travail de ces dernières semaines qui payent", explique le défenseur Maxime le Marchand à la fin du match.

Malgré cette prestation "solide" et ce très bon résultat acquis dans la course au maintien, le coach Frédéric Antonetti a tenu à calmer les ardeurs : "On ne peut pas se permettre de se relâcher. C'est une erreur que je ne commettrai pas et que je demande aux joueurs de ne pas commettre. Rien n'est fait, rien n'est acquis".

"C'est un gros coup qu'on a fait aujourd'hui on en a conscience. On va tâcher de faire de même la semaine prochaine", enchaîne Maxime le Marchand. Le Racing affrontera Troyes (19e) et déjà relégué et pourrait déjà se maintenir avec une victoire si les circonstances lui sont favorables.