Vainqueur de St Maur (1-0) et de Rouen (3-0), aux tours précédents, la section féminine du Havre AC est irrésistible, jusque là. En Coupe de France, comme dans son championnat de R1 qu'elle domine largement. De quoi faire trembler les joueuses d'Issy-les-Moulineaux ? Possible. Le HAC reçoit en tous cas les franciliennes, ce dimanche au Stade Océane, à l'occasion des 16ème de finale de la Coupe de France (14h30). Objectif : se payer une troisième équipe de D2 et recevoir une D1, en quart de finale. Pour cela, l'entraîneur Thierry Uvenard peut compter sur ses françaises et sur ses huit américaines. Parmi elles, l'un des piliers de l'équipe : Jesse McDonough. Défenseur central, la jeune femme de 22 ans est considérée comme l'une des meilleures, sinon la meilleure, joueuses de l'équipe.

Le FF Issy Les Moulineaux, actuel dixième de son groupe en D2, se méfie beaucoup du HAC. Pour l'entraîneur Yacine Guesmia, la présence du HAC à ce niveau de la compétition n'a rien d'une surprise :

Issy, une équipe qui n'est pas au mieux en championnat, mais qui compte des joueuses d'expérience. Leur entraineur, Yacine Guesmia sur France Bleu Normandie :