Risle Cup 2017 : le PSG, l'OM et l'AS Monaco débarquent dans l'Eure

Le FC Serquigny-Nassandres, dans l'Eure, organise la troisième édition de la Risle Cup, ce weekend (6 & 7 mai). Un tournoi international U-11, qui réunit les benjamins des meilleures équipes françaises de football.

Tout le gratin du foot français réuni dans l'Eure, c'est à Damien Degorre et ses complices du FC Serquigny-Nassandres qu'on le doit. Depuis trois ans, le journaliste de l'Equipe organise en effet, sur les pelouses de son ancien club, une compétition internationale où s'affrontent les meilleurs jeunes de l'hexagone. La Risle Cup, qui se déroule ce weekend (6/7 mai), n'a d'ailleurs pas mis longtemps à devenir le plus gros tournoi de la région dans la catégorie U-11. Une compétition devenue incontournable et dont France Bleu Normandie est partenaire.

32 équipes, 16 clubs pros

Le tournoi connait un franc succès. Cette année, 32 équipes y sont inscrites, contre 24 la saison dernière. Parmi elles : 16 issues de clubs professionnels, dont le PSG, Monaco, Marseille, mais aussi le HAC. Invitées également, des équipes étrangères : le Standard de Liège et le Servette Genève. Sans oublier les clubs du cru : Oissel, Evreux ou encore QRM. Toutes tenteront de succéder au Losc, vainqueur face au PSG, l'année passée.

Damien Degorre, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

LES POULES :

Poule 1 : AS Saint-Etienne, SCO Angers, Le Havre AC, AS Monaco, US Quevilly, Evreux FC 27, Bayeux FC, FC Epégard-Le Neubourg.

Poule 2 : PSG, Stade Brestois, AJ Auxerre, Standard de Liège, AS Poissy, Paçy-Meniles RC, CA Lisieux PA, FC Serquigny-Nassandres 1.

Poule 3 : Olympique Marseille, Stade Rennais, Red Star FC, Valenciennes FC, IC Croix, CMS Oissel, AS Ifs, SC Thiberville.

Poule 4 : Lille OSC, EA Guingamp, RC Strasbourg, FC Servette Genève, Chambly FC, CA Pont-Audemer, US Villers-Bocage, FC Serquigny-Nassandres 2.