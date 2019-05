Risle Cup : l'Atletico Madrid remporte la cinquième édition du tournoi international, dans l'Eure

Nassandres, France

Les petits espagnols de l'Atletico Madrid ont succédé à Strasbourg et inscrit leur nom au palmarès de la Risle Cup, ce dimanche, à Nassandres (27). A l'issue d'une finale époustouflante et d'un niveau technique très élevé, les madrilènes ont dominé les belges de Genk (2-1), club formateur de Thibault Courtois, gardien de but du... Real Madrid !

Le tournoi réunissait 32 équipes, parmi lesquelles seize écoles de foot de structures professionnelles (PSG, Marseille, Lille, etc). Les autres clubs, amateurs, venaient de Normandie (Evreux, FC Rouen, Tourlaville, Thiberville, Serquigny-Nassandres, etc...).

⚽🏆 Risle cup : @AtletiFR remporte la 5e édition face à Genk (2-1) pic.twitter.com/IfBJ3LCZPX — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) May 5, 2019

L'un des éducateurs de l'Atletico Madrid, interrogé par Bertrand Queneutte pour France Bleu Normandie, partenaire de l'événement :

Un éducateur de l'Atletico Madrid Copier

Sur la troisième marche du podium, une autre équipe étrangère. Les anglais de West Ham sont venus à bout de l'AJ Auxerre, après une séance de tirs aux but.

⚽🏆 Finale de la cinquième édition de la @RisleCup dans l'Eure : @AtletiFR - @KRCGenkofficial, pour succéder à Strasbourg ! Des centaines de personnes pour y assister... West Ham 3e, Auxerre 4e. pic.twitter.com/AjulfgVuj7 — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) May 5, 2019

Premier club amateur : le FC Rouen, qui termine 14ème. Mais c'est le Stade Malherbe de Caen qui termine en tête des équipes normandes, en décrochant la neuvième place. Parmi les jeunes joueurs de l'équipe, Ousmane. Très heureux d'avoir participé, mais un peu déçu de ne pas finir plus près du podium :

Ousmane, joueur du Stade Malherbe de Caen Copier

La Risle Cup : une référence, en France !

Malgré une météo un peu moins favorable que l'an dernier lors de la première journée, samedi, le tournoi a de nouveau attiré des milliers de visiteurs sur les deux jours de compétition. Joueurs, parents, accompagnateurs et entraîneurs, tous s'accordaient à dire que l'édition 2019 étaient encore une réussite. C'est le cas de Jean-Pierre Drouard, éducteur de l'équipe U11 de d'En Avant Guingamp, qui a terminé à la sixième position :

Jean-Pierre Drouard, éducateur à En Avant Guingamp Copier