DFCO - François Rebsamen évoque le risque de descente en National et la rumeur d'une vente

François Rebsamen, maire de Dijon et grand supporter du DFCO (image d'illustration)

La situation du DFCO, 19e de Ligue 2 au moment de se déplacer à Valenciennes , inquiète les supporters et les amoureux du club. Parmi eux, le maire de Dijon, François Rebsamen. En novembre dernier, dans 100% Sport , il évoquait déjà "une catastrophe" et "une honte". Vendredi 24 février 2023, après un rassemblement en solidarité avec l'Ukraine, il a évoqué au micro France Bleu Bourgogne la mauvaise dynamique du DFCO, menacé d'une descente en National, ainsi que les rumeurs sur une éventuelle vente du club.

France Bleu Bourgogne - Une descente en National serait catastrophique ? Ou le club pourrait s'en remettre ?

François Rebsamen - Ce serait catastrophique. Catastrophique pour le club, qui a des infrastructures - et j'en remercie de le président (Olivier Delcourt) - de qualité. Il ne faut pas baisser les bras, ce n'est pas fait. Ce serait catastrophique pour tout le personnel administratif, pour la structure du club.

Quand on est dans une phase de montée, ce qui est arrivé avec Bernard Gnecchi quand il était président, montée de National, de National en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1, il y a une dynamique qui se crée. Là, elle est dans le mauvais sens, et il faut la stopper. Et le seul moyen de la stopper, c'est de se maintenir, coûte que coûte.

J'en appelle aux joueurs, qu'ils aient un peu de caractère, de tripes. Un peu plus d'envie sur le terrain, qu'ils n'aient pas peur. Ils sont là, ils jouent la peur au ventre ... on n'a jamais vu ça. Il faut qu'ils se lâchent un peu et il faut qu'Omar Daf les secoue. Il faut qu'ils prennent conscience que ce n'est pas uniquement leur histoire, mais l'histoire d'un club, l'histoire d'une ville, c'est l'histoire d'une région.

La question d'un rachat du club est évoquée. Quel est votre avis sur ce sujet ?

Ce n'est pas à moi de me prononcer. Il faut le demander au président. Je ne suis pas informé de ce rachat. J'en entends parler, comme vous. Je crois que, si on trouve un repreneur de qualité, et que ça permet de sauver le club, je suis preneur. Mais ça, c'est la question du président du DFCO, pas du maire.

On me dit qu'il y a des fonds de pension - parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant - qui veulent reprendre le club. Posez la question au président, il vous répondra, moi je n'ai pas d'information particulière.