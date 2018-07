Chers supporters Stéphanois, C’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce mon départ de @asseofficiel . Je remercie toutes les personnes du club pour ses années, de la formation jusqu’au professionnel, des administratifs à la Présidence ainsi que mes coéquipiers. Je souhaite également remercier tous les supporters pour votre soutien quotidien qui est tout simplement exceptionnel. Depuis mon 1er match en professionnel contre Guingamp en novembre 2015, vous m’aurez fait vivre de grands moments qui resteront inoubliables pour moi !!! Merci les verts...💚

