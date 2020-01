Robert Beric va bientôt quitter l'ASSE pour Chicago

Saint-Étienne, France

Robert Beric est bien sur le départ, comme nos confrères de L'Equipe le révélaient ce mercredi matin. L'intéressé l'a confirmé lui-même, quelques heures plus tard, aux rares supporters venus assister à l'entraînement au centre de L'Etrat. L'avant-centre slovène leur a aussi fait comprendre que ce choix est celui du club, pas le sien.

L'attaquant de 28 ans devrait donc s'envoler prochainement pour le Fire de Chicago, après une première partie de saison assez terne sous les couleurs des Verts : le numéro 27 n'a été titularisé que huit fois et n'a marqué qu'un but. Pas n'importe lequel, certes : le but qui a donné la victoire aux stéphanois, lors du dernier derby face à l'OL.

Beric avait rejoint les rangs de l'ASSE à l'été 2015. Il a également été prêté, l'espace d'une demie saison au club belge d'Anderlecht. Il aura en tout inscrit 34 buts avec les Verts, toutes compétitions confondues. Au-delà de ses performances sportives, en demi-teinte depuis six mois, le slovène occupe une place particulière dans le coeur des supporters du chaudron.