Robert Malm : "J'ai une sacrée histoire avec la famille de Geoffrey Dernis"

Attaquant international togolais, grand buteur du championnat de France de Ligue 2 dans les années 1990 et 2000 (101 buts marqués et plus de 300 matchs disputés), passé notamment par la Paillade, Robert Malm est aujourd'hui consultant pour la chaîne de télévision beIN Sports. Au moment d'évoquer le prêt de Geoffrey Dernis à Wasquehal, au cours d'un 100% Paillade consacrés aux joueurs actuellement prêtés par le MHSC, Robert Malm a accepté de nous raconter sa relation avec notre consultant, qu'il a accueilli dans le club du Nord, en 2001.

Je n'ai pas que vu Geoffrey débarquer à Wasquehal, je l'ai aussi vu en culotte courte à Grande-Synthe, dans les catégories jeunes. J'ai une sacrée histoire avec la famille Dernis, parce qu'ai joué avec le papa, pas longtemps, mais j'ai joué avec. Ensuite, j'ai retrouvé Geoffrey lors de la saison 2001-2002 du côté de Wasquehal. Au delà de notre amitié, quel joueur il était ! Quand il est arrivé, je me suis dit : "super, de la qualité technique en plus".

Geoffrey Dernis a joué deux saisons à Wasquehal, ici face à Nîmes © Maxppp - Stéphane Mortagne

Le conseil de l'époque

Peu après son arrivée, Robert Malm a pris Geoffrey Dernis sous son aile et l'a conseillé : Tout le monde se souvient de ce que Aimé Jacquet a dit à Robert Pirès, durant la coupe du monde 98 : "muscle ton jeu". A quelques mots près, c'est ce que j'ai dit à Geoffrey quand il est arrivé à Wasquehal, après quelques matchs. Il avait le talent, mais il lui manquait ce petit truc qui faisait qu'à l'époque, il ne jouait pas encore en équipe première à Lille, alors qu'il avait toutes les qualités pour y jouer.

Comme on était proches, je lui ai dit : à un moment donné, il y a le talent, mais on est en Ligue 2, et il va falloir que tu mettes un peu plus d'agressivité dans ton jeu, sinon tu vas te faire bouffer et tu vas disparaître. Il a compris le message, et je ne suis pas étonné de son parcours. C'était un garçon à l'écoute, intelligent.

Moi, quand je suis passé par Lens, j'ai eu des garçons comme Eric Sikora, Jean-Guy Wallemme, Jimmy Adjovi-Boco. Et ce que j'ai appris d'eux, j'ai pu le transmettre à Geoffrey. Et je crois qu'à ce moment là, quand il a compris la bascule qu'il fallait faire, sa saison et le cours de sa carrière ont changé. La deuxième saison en prêt, il est devenu un cadre de l'équipe. Il est ensuite rentré à Lille, et la suite on la connaît.