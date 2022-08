Robert Malm "pas surpris" par les bons débuts du TFC en Ligue 1

Le TFC a pris quatre points en deux journées pour démarrer sa saison de Ligue 1, en allant étriller Troyes dans l'Aube et en accrochant Nice au Stadium en ouverture du championnat. Robert Malm, consultant beIN SPORTS et observateur avisé des deux dernières saisons des Violets, n'est pas surpris.

Robert Malm, consultant beIN SPORTS, a commenté de nombreux matches du TFC lors des deux dernières saisons du club passées en Ligue 2. Il évoque pour France Bleu Occitanie le retour du club dans l'élite.

Etes-vous surpris par les bons débuts du TFC en Ligue 1 ?

"Pas du tout surpris. Si je suis surpris, c'est agréablement avec l'adaptation de l'équipe en Ligue 1. Quand on voit les deux compositions d'équipe faites par Philippe Montanier, on voit qu'il y a encore plus de 80% de l'équipe championne de Ligue 2 qui joue cette saison. C'est plutôt une bonne chose qu'il ait gardé cette ossature. Il y a des nouveaux qui s'ajoutent à tout ça, c'est une intégration réussie et facile. Je suis content pour le TFC, ça prouve que ce qu'il s'est passé la saison dernière n'était pas volé. Certains auraient pu dire qu'ils avaient de la chance. Non, Toulouse n'a pas eu de la chance, Toulouse a tout simplement été bon et ça se confirme aujourd'hui."

Depuis deux ans, ce club est métamorphosé...

"C'est devenu un nouveau club depuis cette claque reçue à Grenoble (5-3) en début de saison il y a deux ans. Il y a un pénalty raté à 4-3. Dans ce match, je m'en souviens comme si c'était hier, les Pitchouns comme Antiste ou Adli avaient fait le travail et s'étaient créés beaucoup de situations. Au-delà du résultat, le contenu m'avait plu. On sait ce qu'il s'est passé derrière. Une montée ratée pour un pénalty non sifflé et la saison dernière avec l'arrivée de Philippe Montanier. Il a optimisé la performance individuelle de chacun des joueurs. Damien Comolli, son équipe de recruteurs et Philippe Montanier ont fait du très bon travail."

Philippe Montanier, justement, c'est l'homme idéal pour Toulouse ?

"Ah oui. On sait ce qu'il a fait avec Boulogne, avec Valenciennes, avec la Real Sociedad en Espagne. Où Philippe Montanier est passé en Ligue 2, il faut prendre les statistiques et regarder ce qu'il a fait. Il a l'effectif pour amener Toulouse à un maintien rapide. J'espère qu'il sera rapide parce que Toulouse mérite une équipe en Ligue 1."

Le TFC peut se maintenir "tranquillement" ?

"S'il n'y a pas de bouleversement d'ici la fin du mercato et que les joueurs restent dans le même état d'esprit, oui. Certains ne voyaient peut-être pas Toulouse à ce niveau. Il y a du talent dans cette équipe. Elle a un potentiel, maintenant il faut continuer sur cette lancée. Il va y avoir un championnat à deux vitesses avec la Coupe du Monde au milieu. Je reste persuadé que le TFC a les armes pour se maintenir rapidement. Il faut surtout ne pas gâcher, il faudra faire mal à l'adversaire quand il y aura les opportunités."

Le TFC se doit d'être en Ligue 1 ?

"Cela a toujours été le problème avec Toulouse. Je l'ai vécu. Quand j'y étais, il y a eu des problèmes financiers, etc. Il y a ensuite eu le rachat du club il y a deux ans. Maintenant que tout ça est derrière le club, il faut capitaliser sur le sportif. Ce qu'il y a de très bien c'est la formation. Rouault, Ngoumou, Bangré... Cela doit donner des idées aux autres garçons du centre de formation. Il faut pérenniser ce centre de formation. Tant que les résultats sportifs seront là, tu amèneras du monde au Stadium. Toulouse doit être toutes les saisons en Ligue 1. Je ne peux que leur souhaiter le meilleur. Il y a du bon travail de fait. Pour l'instant tout marche, donc il faut capitaliser dessus."