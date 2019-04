Rodez en Ligue 2 : le RAF pourrait jouer son début de saison au Stadium de Toulouse

Rodez, France

Depuis jeudi soir 11 avril, Rodez est en Ligue 2. C’est officiel. Ce qu’on ne sait toujours pas, c’est où le club jouera les sept premiers matches de la saison. Le stade Paul-Lignon, qui n’est pas homologué pour la Ligue 2, sera en travaux. Sur France Bleu Occitanie, le président du club Pierre-Olivier Murat disait au lendemain de la victoire ne "pas avoir encore pris de décision" même si la solution de jouer à Bastia semble la plus probable.

Négociations en cours avec la métropole Toulousaine

Un club d’Occitanie qui joue en Corse ! Pour Kamel Chibli, vice-président en charge de l'Éducation de la Jeunesse et du Sport, la situation est ubuesque. Et l’Ariégeois, qui a vécu l’histoire complexe de Luzenac, s’est saisi du dossier. "J’ai pris les devants et j’ai contacté le président du RAF. On a eu notamment ce week-end des discussions très intéressantes et satisfaisantes. On s’est auto-saisi du sujet pour leur proposer nos services. Il faut être des facilitateurs pour qu’ils puissent jouer en région."

"Être des facilitateurs" cela veut dire aider les négociations avec la métropole de Toulouse, propriétaire du stade de la ville rose. "On est en discussion avec Vincent Terrail-Noves qui est vice-président en charge en particulier Stadium. Et en fonction des retours et du geste que pourra faire le Stadium, il faudra qu’on se mette autour de la table. Je me suis engagé à contribuer sur le plan financier au nom de la présidente de la Région pour qu’il y ait un bouclage financier pour permettre que le club joue à Toulouse." Ce bouclage, il faudra donc le monter avec la ville de Rodez, l’agglomération ruthénoise et le département de l'Aveyron.

Voyants au vert avec le TFC

Et Kamel Chibli ne reproche surtout pas aux dirigeants du RAF d’avoir avancé la solution Corse. "Le président du club, s’il ne propose pas un stade rapidement où il puisse jouer, on peut lui refuser la montée en Ligue 2. Mais nous, notre rôle d’hommes et femmes politiques, c’est de créer les conditions pour qu’il puisse jouer chez nous. On s’efforcera de les aider. On l’a fait pour d’autres clubs. Il n’y a pas de raison qu’on ne le fasse pas pour Rodez" insiste le vice-président de la région.

Du coté du TFC, les "voyants sont au vert" dit aussi le vice-président de la Région qui est en contact régulier avec Olivier Sadran, le président du club toulousain, très ouvert sur ce dossier.

Demain, mardi 16 avril, la présidente de Région, Carole Delga est en visite dans l’Aveyron. Au menu de ce déplacement le transport, l’économie et l’emploi. Mais il y a fort à parier que le sujet du début de saison du RAF s’invite au programme. L’idée de la Région, c’est évidemment d’unir les collectivités (département, agglomération etc… ) pour aider le club à jouer dans la capitale régionale.