Rodez : les Rafettes de toutes les générations à fond derrière les Bleues pour la Coupe du Monde de Foot féminin

165.000 licencié-e-s dans un club de foot en France, 15.000 licencié-e-s en Occitanie. Il y a de plus en plus de femmes dans les clubs de foot. Et là où les filles signent de belles performances, la question de savoir si le foot est un sport de filles ou de garçons ne se pose même plus. C'est le cas en Aveyron où les Rafettes inspirent beaucoup les petites filles qui attendent avec impatience la coupe du monde.

C'est le cas de Mélia (12 ans) qui fait du foot depuis l'âge de 3 ans et qui est une des premières supporters des bleues. Et elle a déjà tout analysé. "Je vais regarder tous les matches. Elles sont quand même au-dessus des autres équipes. Dans le groupe du Canada, il y a la meilleure joueuse du monde. Mais on les a battues. Donc on peut gagner."

Mélia supporter n°1 des Bleues

Pour les pronostics, ne cherchez pas, à Rodez on sait qui va gagner."Les filles de la France évidemment" dit Romane 6 ans qui a envie de revivre la fête de l'été dernier "comme les garçons ont gagné, j'ai envie qu'elles gagnent." Autre argument de poids, pour Clara 8 ans, les Bleues sont les meilleures. "Les autres sont plus nulles. Les bleues, elles courent très vite." sourie la petite blondinette. "En plus elles sont tellement gentilles" racontent Mélia 12 ans dont la chambre est tapissée de ses idoles de l'équipe de France. Elle a croisé certaines des meilleures joueuses françaises lors de matches à Rodez.

Justement, chez les grandes, les pros, on va regarder tous les matches des Bleues à commencer par ce vendredi promet Flavie Lemaître. "C’est notre dernier entrainement et on va faire un petit repas pour regarder ensemble le match."

Reportage avec les Rafettes de toutes les générations.

Le Rodez Aveyron Football compte 140 filles et près de 500 garçons. Et évidemment, tout le monde est derrière l'équipe de France.