Ligue 2 : Rodez officiellement maintenu, Bordeaux sanctionné

Après dix jours d'attente et plusieurs heures de réunion, les dix membres de la commission de la Ligue Professionnelle de Football ont finalement tranché concernant les incidents du match de Ligue 2 Bordeaux-Rodez du 2 juin dernier. Rodez est donc maintenu en Ligue 2 et Bordeaux perd le match sur tapis vert. Les Girondins écopent également d'un point de pénalité pour la saison 2023-2024. La tribune sud du Matmut Atlantique sera fermée pour deux matches.

Après cette décision, la montée en Ligue 1 du FC Metz est officielle. Annecy est relégué en National.

"Toute la lumière a été apportée" salue le RAF

Le club de Rodez a réagi à cette décision qui donne la victoire aux Ruthénois et les maintient en Ligue 2 : "Toute la lumière a été apportée sur ce dossier, qui confirme la probité du club de l'ensemble de ses acteurs. Cet épisode aura fortement marqué le club et plus particulièrement Lucas Buades. Le déferlement de messages haineux ne doit plus être permis à ce jour."

Pour rappel, le 2 juin dernier à l'occasion de la dernière journée de championnat, un supporteur bordelais agresse sur le terrain un joueur ruthénois, Lucas Buades, auteur de l'ouverture du score quelques secondes plus tôt. Le match est alors interrompu définitivement en première période après l'agression.

Ce match était déterminant, à la fois pour Bordeaux, engagé dans un sprint à distance avec Metz pour l'accession à la Ligue 1, et pour Rodez, à la lutte avec Annecy pour éviter la relégation. À 1-0 en faveur des visiteurs, Bordeaux manquait l'accession dans l'élite tandis que Rodez échappait à la descente.