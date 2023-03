Rodez - SM Caen (3-2) - Stéphane Moulin : "Ou je n'ai pas été compris, ou je n'ai pas été entendu"

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : "Disons qu'on savait exactement où on allait. On était prévenu. On savait comment ils allaient faire donc je vais changer un peu. Quand ça se passe mal, je vais le prendre sur moi. Je vais dire que c'est moi qui n'ai pas réussi à les convaincre de ce qui allait se passer, à priori. Je n'ai pas été assez clair. Je suis déçu de ne pas avoir été suffisamment précis dans ce que l'on avait demandé parce que manifestement ou je n'ai pas été bien compris ou je n'ai pas été entendu.

ⓘ Publicité

Il y a des raisons pour lesquelles on a du mal à rester coller là-haut. On le sait. C'est le genre de match qu'il faut savoir jouer, savoir maîtriser et on a été très vite en grande difficulté. Après on a la balle pour revenir à un à un, on a la balle pour mener un à zéro et on ne les met pas. A chaque fois on prend but derrière. Les statistiques disent qu'on a eu beaucoup le ballon, qu'on a tiré plus qu'eux, qu'on a cadré comme eux mais qu'on a perdu 3-2. Je ne suis évidemment pas satisfait de la prestation mais je vous le dis. C'est certainement un peu de ma faute."