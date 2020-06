Roger Milla, ancienne star du MHSC et du Cameroun, invité de 100% Paillade sur France Bleu Hérault

Attaquant de Montpellier durant trois saisons à la fin des années 80, Roger Milla a marqué l'histoire du football français, camerounais et même mondial. Il est l'invité de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, ce lundi, dans 100% Paillade, sur France Bleu Hérault (18h).

Roger Milla est un personnage qui a marqué l'histoire du football. Aujourd'hui âgé de 68 ans, l'ancienne vedette du football camerounais est l'invité de 100% Paillade, ce lundi, à 18h. Grand entretien, en compagnie de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, avec celui qui a participé à trois coupes du monde (1982, 1990 et 1994) et qui a reçu deux ballons d'or africains, mais qui a aussi évolué trois ans sous les couleurs de la Paillade, entre 1986 et 1989, permettant au club de remonter en première division, en 1987.

Roger Milla nous raconte ses souvenirs de la Mosson, de la famille Nicollin, de Montpellier. Il revient aussi sur ses exploits sur la scène internationale, et nous livre de belles anecdotes. Il évoque, enfin, ses engagements et ses batailles à travers sa fondation, Roger Milla Coeur d'Afrique.

100% Paillade avec Roger Milla : 18h sur la page Facebook de France Bleu Hérault