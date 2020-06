Roger Milla : "Louis Nicollin a piqué une colère terrible, il pensait que j'étais en boîte de nuit"

Légende du Montpellier Hérault, grand attaquant du championnat de France dans les années 80', ancien ballon d'or africain à deux reprises, Roger Milla se confie sur France Bleu Hérault : ses souvenirs et anecdotes autour de la Paillade et de la famille Nicollin, ses engagements, ses exploits.

Roger Milla, ancienne vedette du Montpellier Hérault, était l'invité de 100% Paillade, ce lundi, sur France Bleu Hérault. Agé aujourd'hui de 68 ans, le camerounais est l'un des plus grands footballeurs de l'histoire de son pays et du continent africain. Passé par l'Hérault entre 1986 et 1989, il a largement permis au club de remonter en première division.

Aujourd'hui à Yaoundé, au Cameroun, il a accordé un magnifique et long entretien à Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis. Roger Milla a notamment évoqué ses souvenirs, drôles et touchants, de la famille Nicollin, du stade, des supporters, de la ville de Montpellier.

Le stade de la Mosson

Roger Milla s'est remémoré le jour où il a été présenté au public dans le stade de la Mosson, en 1986 : "Un très très grand souvenir".

La ville de Montpellier

Très attaché à Montpellier, Roger Milla souhaiterait y trouver une maison, pour ses enfants. Au cours d'un échange très drôle, il a confié une mission à Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis : dénicher un logement !

Louis Nicollin : un père de famille

Roger Milla a rendu un très bel hommage à Louis Nicollin ainsi qu'à sa famille : "Ce n'était pas seulement un président, c'était un père de famille (...) il considérait les footballeurs comme ses enfants (...) J'espère qu'il repose en paix auprès du seigneur (...) Je remercie Colette pour tout ce qu'elle a fait pour moi, à Montpellier (...) Avec Laurent, son frère Olivier, on est resté vraiment une famille".

La colère de Louis Nicollin au sujet d'une sortie en boîte de nuit

Au cours de notre entretien, Roger Milla a raconté une anecdote savoureuse : l'unique colère de Louis Nicollin contre lui. Ce jour-là, le président pensait que le camerounais était sorti en boîte de nuit, la veille, à l'issue d'une défaite contre Cannes. Injustement dénoncé par un dirigeant, il était en réalité malade et couché au lit. Il s'est expliqué avec Louis Nicollin et lui a même demandé un billet d'avion pour quitter Montpellier, avant que les deux hommes se réconcilient.

Son record, sa longévité et Vitorino Hilton

En 1994, Roger Milla est devenu le buteur le plus âge lors d'un mondial, à 42 ans. Que pense-t-il, lui qui a joué jusqu'à 44 ans, du capitaine du MHSC Vitorino Hilton, qui vient de prolonger à 42 ans avec le MHSC ? Quel était son secret ? Roger Milla s'explique et lance : "Vitorino Hilton, c'est la classe".

Milla, président ?

Alors qu'il est aujourd'hui ambassadeur itinérant du Cameroun, et alors que l'ancien footballeur Georges Weah est devenu président du Libéria, Roger Milla a répondu avec le sourire sur la question d'une éventuelle ambition politique : "Je suis très aimé au Cameroun", a-t-il affirmé. Il précise cependant qu'il n'en a "pas envie" et que l'actuel chef de l'Etat "fait ce qu'il faut pour le pays".

D'autres Milla dans le football ?

Roger Milla a plusieurs enfants et il espère que l'un de ses fils parviendra à devenir footballeur professionnel. Il regrette, cependant, que le MHSC en a refoulé un, dernièrement : "ça m'a tué complètement".

Roger Milla Coeur d'Afrique

En 2005, Roger Milla a créé Coeur d'Afrique, une fondation basée à Yaoundé, au Cameroun, qui oeuvre dans plusieurs domaines : pour l'environnement et auprès des plus démunis.

REPLAY | Emission complète avec Roger Milla