Roland Romeyer: "150 millions pour le Chaudron? Gaël Perdriau est dans le faux avec ce montant"

Roland Romeyer, président du directoire de l'ASSE, était notre invité ce jeudi matin. L'occasion de revenir avec lui sur les négociations autour de la vente du stade Geoffroy-Guichard. Des négociations particulièrement tendues.

C'est un feuilleton qui risque de nous tenir en haleine pendant de longues semaines, tant les négociations s'annoncent ardues. L'ASSE veut devenir propriétaire pour se développer, la ville de Saint-Etienne est vendeuse, mais pas à n'importe quel prix. Pas à moins de 150 millions d'euros, espère Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne. Un montant trop élevé aux yeux de Roland Romeyer, coprésident de l'ASSE, invité de France Bleu Saint-Etienne Loire.

"Un prix doit être fixé et il doit se discuter. Après, on peut parvenir à un accord ou ne pas y parvenir. Les négociations ne se font pas facilement avec les collectivités. 150 millions d'euros? Gaël Perdriau est-il dans le vrai ou dans le faux avec ce chiffre? Je pense qu'il est dans le faux, c'est certain. Toute ma vie, j'ai toujours été dans les affaires et les négociations ne sont jamais simples. L'évaluation du stade doit être très précise. Inutile de parler de prix pour le moment, nous n'allons pas faire les maquignons."