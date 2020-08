"Roland Romeyer avait une qualité, il était là" : les confidences de Frédéric Paquet (ex-DG de l'ASSE)

L'ancien directeur général des Verts est en poste au Provence Rugby, un club de deuxième division, depuis le mois de janvier mais il garde un œil sur l'actualité du club stéphanois qu'il a quitté après 20 mois de travail. Pas question pour lui de tirer à boulets rouges sur l'AS Saint-Etienne mais son expérience reste malgré tout instructive alors que le club traverse quelques turbulences ces derniers jours.

Que devenez vous et quel est votre quotidien ?

J'habite désormais Aix-en-Provence. Mon travail est double : je m'occupe d'une formation pour enfants en difficultés scolaires depuis l'automne dernier. Le président de la fondation de l'association étant aussi le président du club de rugby qui avait quelques soucis d'organisation, il m'a demandé de lui donner un coup de main pour développer la partie sportive. Depuis mars, je cumule les deux fonctions.

Travailler dans le rugby ou dans le foot c'est différent ?

Ça reste des clubs professionnels. 85 ou 90% des actions restent les même. Après vient la spécificité du sport mais dans la gestion sportive d'un club, son équipe pro, son recrutement, sa formation, c'est la même mécanique.

Le seul regret c'est de ne pas avoir pu aller au bout de ce qui avait été initié.

Que reste-t-il de l'ASSE aujourd'hui ? L'amertume de la fin ?

Pas d'amertume puisque quand je décide quelque chose je prends le temps d'y réfléchir et derrière je n'ai pas de regrets. Je retiens le potentiel du club qui aujourd'hui n'a pas les moyens de pouvoir concurrencer le haut du championnat. Pourtant par sa valeur, son histoire et pas mal de gens qui le compose c'est un club qui a un vrai potentiel par rapport au projet qu'il représentait. Le seul regret c'est de ne pas avoir pu aller au bout de ce qui avait été initié.

Pourquoi n'êtes vous pas allé au bout de ce projet ?

Pour mener des projets il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et qu'on ait tous envie de la même chose ce qui n'était pas forcément le cas. Il faut savoir rester à sa place : je n'étais que le directeur général, qu'un salarié du club. Il faut aussi être conscient qu'on ne peut pas faire les choses contre la volonté des gens. Quand le constat est fait, on en tire les conclusions.

Même si on n'a pas toujours été d'accord avec Roland, j'appréciais l'homme et son implication

On dit souvent que la direction a deux têtes freine le développement de l'ASSE. A l'épreuve des faits, êtes vous d'accord ?

Ce n'est pas propre à l'ASSE : dans toute organisation, avoir une direction bicéphale, c'est compliqué et rarement productif. Au quotidien, j'étais en relation essentiellement avec Roland Romeyer. Même si on n'a pas toujours été d'accord avec Roland, j'appréciais l'homme et son implication. Avec ses qualités et ses défauts, il avait une grande qualité c'est qu'il était là. Lorsque les choses n'allaient pas, il prenait des coups et il les assumait. J'ai toujours respecté ça.

Il faut savoir accepter ce que l'on est et le revendiquer haut et fort

Vous évoquiez le potentiel de l'ASSE. Qu'est ce qui aujourd'hui le contraint ?

L'ASSE est un club qui dispose d'une grande richesse de part ses valeurs, sa ville, de part le soutien et l'émotion qu'il crée. Il doit aussi pouvoir se projeter dans le futur et accepter qu'il n'a que les moyens qu'il a. Comme la performance est liée aux moyens financiers, il faut savoir accepter ce que l'on est et le revendiquer haut et fort. Certains clubs l'acceptent et n'ont pas grand chose à faire valoir alors que l'ASSE a plein de choses à faire valoir. C'est l'idée du travail qui avait été entamé.