Roland Romeyer, co-président de l'AS Saint-Etienne : "Je suis confiant pour cette 5e place"

Saint-Étienne, France

Roland Romeyer se dit rassuré après la large victoire de l'ASSE, samedi soir, à Caen (5-0). Le co-président de l'ASSE le dit ce mardi matin sur France Bleu Saint-Etienne Loire. Il est confiant pour conserver cette 5e place jusqu'à la fin de la saison, et ainsi retrouver l'Europe la saison prochaine. Si on parle d'Europe depuis le début de la saison dans le Forez, l'objectif est désormais clairement affiché.

J'étais inquiet pour le déplacement à Caen, avec tous les blessés. Et finalement, on a vu que les jeunes notamment ont répondu présent. 5-0, je n'aurais jamais signé ce score qui fait du bien au goal-average.

Un calendrier assez favorable

Une chose est sûre. Les Verts ont leur destin entre leurs mains. Il suffit de regarder le calendrier pour s'en persuader. Il reste neuf matchs et l'ASSE joue encore quasiment tous ses adversaires directs dans la course à l'Europe, et ira à Reims (6e) avant de recevoir Montpellier (7e) et Nice (9e) même si Marseille n'est qu'à un petit point devant. Ce qui fait dire au co-président Roland Romeyer qu'il faut y croire.

Il reste neuf matchs à jouer. Il faut être optimistes et faire confiance aux jeunes qui arrivent. On a quand même un bel effectif avec des jeunes en devenir. Donc je suis assez confiant pour cette 5e place qu'on souhaite.

Wahbi Khazri forfait et blessé?

Retour à l'entrainement pour les Verts mardi (15h), même s'il n'y pas de championnat ce weekend mais une trève internationale. Wahbi Khazri, Robert Beric, Youssef Aït-Bennasser sont en sélection. Même si le meilleur buteur de l'ASSE était annoncé forfait (blessé?) lundi soir sur le compte Twitter de la sélection tunisienne pour les deux prochains matchs face à l'Eswatini et l'Algérie.

🔴⚪ Officiel : Wahbi Khazri et Ellyes Skhiri sont forfaits pour les deux prochains matchs face à l'Eswatini et l'Algérie en raison d'une blessure. #TUNESW 🇹🇳🇸🇿 #ALGTUN 🇩🇿🇹🇳 #Tunisiepic.twitter.com/vfvVekloWw — Tunisie Football (@tunisiefootball) March 18, 2019

Quant à William Saliba, il a été appelé pour la première fois avec l'équipe de France des moins de 20 ans pour un stage en Espagne cette semaine, avant le Mondial dans deux mois en Pologne. Prochain match de l'ASSE le 31 mars dans le Chaudron avec la réception de Nîmes. Si le match n'est pas reporté puisque Saint-Etienne accueillera la manifestation régionale des gilets jaunes le samedi 30 mars.