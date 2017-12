L'information est tombée en milieu d'après-midi vendredi, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer tiennent une conférence de presse à 18h30 au Stade Geoffroy Guichard

Saint-Étienne, France

C'est une conférence de presse impromptue des deux co-présidents de l'ASSE qui se tient ce vendredi soir à 18h30 au Stade Geoffroy Guichard. Alors que l'ASSE affronte Monaco à 20h45, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ont décidé de prendre la parole.

Qu'attendre de cette prise de parole ?

Les Verts sont dans le dur depuis plusieurs semaines déjà : huit matchs sans victoires en Ligue 1, une élimination en Coupe de la Ligue et une 15eme place en Ligue 1 bien loin des espoirs des présidents et des supporters, sans compter l'idylle avec Oscar Garcia qui n'a duré que cinq mois. Cette sortie médiatique inattendue a pour but de montrer l'union entre deux hommes que l'on dit pourtant opposés sur de nombreuses questions.

Une prise de parole était en discussion depuis plusieurs jours à l'Etrat. Restait à définir la forme. Au lieu de s'exprimer dans un média, les présidents ont choisi d'alourdir le protocole d'avant match, au risque de rajouter de la pression sur les joueurs. C'est donc 2h avant le coup d'envoi d'ASSE - Monaco que le choix s'est porté.

Le club précise qu'il ne faut pas s'attendre à des déclarations fracassantes de la part des deux co-présidents. Aucun départ de l'un ou de l'autre n'est à l'ordre du jour. Il s'agit notamment de remettre l'église au centre du village et de faire le bilan du conseil de surveillance de l'ASSE qui s'est tenu aujourd'hui.