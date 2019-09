Roland Romeyer, président du directoire de l'AS Saint-Étienne: "Claude Puel tient la corde"

Saint-Étienne, France

L'ASSE a réussi à stopper cette spirale infernale dimanche à Nîmes par le plus petit des écarts. Victoire 1 à 0. Premier match sans prendre de but cette saison. Les Verts arrachent leur deuxième succès et c'est l'essentiel, sept semaines après le premier à Dijon (2-1). Mais ils restent 19e et avant-derniers de Ligue 1. Et leur entraîneur Ghislain Printant, plus que jamais sur la sellette.

Trois noms, un bâtisseur et deux pompiers

Depuis plus d'une semaine maintenant, le club lui cherche un successeur. Une short list de trois noms est toujours d'actualité pour succéder au Montpelliérain: un "bâtisseur" en la personne de Claude Puel, déjà approché il y a deux ans mais à nouveau relancé comme France Bleu vous le révélait il y a une semaine. Mais aussi deux "pompiers".

Il s'agit de Jean-Louis Gasset, l'ex-entraîneur des Verts dont le retour est toujours espéré par Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance. Et le troisième serait le sauveur de Dijon la saison dernière, ancien entraîneur de Strasbourg, Valenciennes, PSG, Lens et Guingamp, Antoine Kombouaré.

Un possible consensus autour de Puel?

Selon le président du directoire de l'AS Saint-Étienne, Roland Romeyer, Claude Puel "tient la corde". Un profil qui plaît aussi à Bernard Caïazzo, même s'il a son favoris. Le président du conseil de surveillance parle de l'ancien entraîneur de Monaco, Lille, Lyon, Nice, Southampton et Leicester comme un des meilleurs français.

Selon son entourage, Claude Puel est à Paris depuis dimanche. Une rencontre entre les deux présidents de l'AS Saint-Étienne doit avoir lieu dans les prochains jours. Le Castrais de 58 ans est libre depuis le début de l'année et son limogeage de Leicester en février.

Prochain match des Verts jeudi (19h). L'ASSE reçoit le Wolfsbourg de Josuha Guilavogui pour la deuxième journée de la Ligue Europa et son premier match européen de la saison dans le Chaudron.