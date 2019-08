Roland Vieira, entraîneur du Puy Foot 43 : "Il va falloir mettre le bleu de chauffe pour se maintenir"

Le Puy-en-Velay, France

C'est déjà le troisième match de la saison de National (3e division) pour le Puy Foot 43 vendredi (20h) à Concarneau en Bretagne. Promus cette saison, les Ponots ont été battus lors des deux premières journées à Laval (1-0), et à domicile contre Créteil Lusitanos (3-2) vendredi dernier.

Deux matchs - deux défaites pour Le Puy

Le revers de vendredi dernier pour le premier match de la saison domicile contre Créteil n'a pas plu à l’entraîneur du Puy. Roland Vieira l'a dit à ses joueurs. Ils doivent désormais changer d'attitude et marquer rapidement des points en championnat.

"On doit laisser le costume à la maison et mettre le bleu de chauffe. Il faut qu'on soit prêt mentalement et qu'on ait plus de valeur que lors de notre match à domicile la semaine dernière. Il faut qu'on prenne la mesure de ce championnat. On va vivre des moments difficiles cette saison. Ça passera peut-être par jouer des matchs moins beaux mais on doit prendre des points. Et j'espère que le match de Créteil va nous permettre de franchir un pallier dans ce domaine là."

Grace à un partenariat avec une compagnie aérienne sur Le Puy, les Ponots vont pouvoir effectuer ce long déplacement en avion et arriver dès jeudi dans le Finistère.

Le groupe de 17 joueurs retenus

L'Hostis, Chazottes, Vandam, Ichane, Clément, Diaby, Touré, Bouguerra, Dufau, Hsissane, Sall, Ouadoudi, Bennekrouf, Patrao, Fleury, Gache, Gouache.

Blessés : Perrot, Elie, Chergui. Choix : Ramon, Jamrozik, Mendy, Aït-Boulaalam, Boulamoy, Celle.

Concarneau / Le Puy, coup d'envoi vendredi 20h à Concarneau.

Le match est retransmis en direct sur FFF TV : https://www.youtube.com/watch?v=wWjsoYX2tXo ou https://ffftv.fff.fr/